CACHOEIRO | Últimos dias para agricultores participarem de chamada para compra de alimentos

today28 de fevereiro de 2023 remove_red_eye62

Termina na próxima segunda-feira (6) o prazo para agricultores familiares participarem da chamada pública para compra de alimentos realizada pela prefeitura de Cachoeiro.

A administração municipal quer adquirir frutas, verduras, ovos e produtos da agroindústria familiar, como queijo, mel, biscoitos e iogurte. Serão investidos, no total, R$ 354 mil, recurso repassado pelo programa estadual Compra Direta de Alimentos (CDA), que é voltado, principalmente, para agricultores com perfis socioeconômicos específicos, como beneficiários de programas de transferência de renda, mulheres e quilombolas.

Os produtores interessados devem cadastrar as propostas de fornecimento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), situada na Rua Agripino Oliveira, nº 60, Independência, (3° andar do prédio do Sindicato Rural). O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 14h.

A documentação e as condições exigidas para participação na chamada podem ser conferidos no edital, disponível no site www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao e na sede da Semdes.

Os itens adquiridos vão ajudar nas ações de segurança alimentar de Cachoeiro. Os agricultores selecionados deverão entregá-los no Banco de Alimentos do município, que faz a distribuição de kits do projeto Cesta Verde a famílias referenciadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e também ajuda a abastecer hospitais filantrópicos, lares de idosos, serviços de acolhimento de crianças, equipamentos públicos e outras organizações sociais, contribuindo para qualificar e fortalecer as refeições que oferecem aos seus respectivos públicos.