CACHOEIRO | Últimos dias para inscrição em editais de apoio ao desenvolvimento rural

today7 de julho de 2023 remove_red_eye84

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) de Cachoeiro está com três editais abertos voltados para o desenvolvimento do interior do município, e suas inscrições terminam nas próximas semanas.

Destinado a Organizações da Sociedade Civil (OSC) ligadas a agricultores familiares, o edital 001/2023 irá selecionar um projeto de empreendimento rural coletivo, com repasse de R$ 70 mil ao proponente vencedor.

A verba deverá ser usada em construção, adequação e reparo em imóveis ou na aquisição de material de construção, móveis, máquinas e equipamentos novos. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira (14).

Com foco no turismo rural, o edital 003/2023 irá selecionar um projeto que contribua para gerar trabalho e renda para os produtores rurais.

Podem participar da seleção as OSC ligadas à agricultura familiar. A selecionada vai receber R$ 70 mil para executar o projeto apresentado. Interessados têm até o dia 24 de julho para efetuar a inscrição.

Já o edital 002/2023 é destinado à concessão de um caminhão baú para cooperativas agrícolas, em apoio no transporte e distribuição de mercadorias e insumos, visando a melhoria na infraestrutura rural e a qualidade da produção nas propriedades rurais. As inscrições vão até a próxima sexta (12).

Todas as informações sobre os chamamentos públicos e seus respectivos anexos podem ser conferidos no site da prefeitura de Cachoeiro (wwww.cachoeiro.gov.es.br/editais) e na sede da Semag, situada no bairro Independência.

foto Márcia Leal/PMCI