Videomonitoramento reforça segurança em escolas de Cachoeiro

7 de maio de 2023

Com recursos do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), foi ampliado, nos últimos tempos, o número de câmeras de videomonitoramento nas escolas de Cachoeiro de Itapemirim.

Atualmente, 69 unidades de ensino contam com esses equipamentos, posicionados em pontos estratégicos tais como salas de aula, corredores, pátio e portões de acesso.

De acordo com a SEME, mais câmeras estão em fase de aquisição para as escolas que ainda não possuem esse dispositivo de monitoramento.

“O investimento permite que gestores escolares acompanhem o movimento da escola em tempo real, um controle eficaz no combate a violência no espaço escolar e no seu entorno, evitando ocorrências de roubos, furtos e prejuízo ao bem público”, destaca a secretária da pasta, Cristina Lens.

Para os gestores das escolas, o investimento representa um mecanismo efetivo que auxilia na segurança e na disciplina dentro do ambiente escolar.

“É de suma importância o monitoramento por meio de câmeras no ambiente escolar. Pensando nisso, o Conselho Comunitário Escolar de nossa escola, em parceria com a SEME, instalou 54 câmeras de monitoramento, incluindo as salas de aula e todo espaço interno e externo da escola”, comenta a gestora da escola municipal Maria das Vitórias Oliveira de Andrade, Maria Lina Zanon.

“Em nossa escola, já possuímos 50 câmeras e contamos com um monitor de 50 polegadas na coordenação e um monitor estático de 32 polegadas na sala da gestão, para acompanharmos os movimentos e os acontecimentos quando precisamos averiguar algum fato ocorrido, assegurando, na medida do possível, a integridade de todos que aqui estão”, frisa a gestora Neide Rachel Machado Ornelas, da escola Professor Pedro Estellita Herkenhoff.

Segurança escolar em pauta

Além da aquisição dos equipamentos de videomonitoramento para as escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), promoveu recentemente capacitação para porteiros e gestores escolares que atuam na rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte de uma série de ações para promover a segurança da comunidade escolar, aumentando a presença e melhorando a comunicação das unidades de ensino com a GCM.

foto Márcia Leal/PMCI