Cadela e cinco filhotes são resgatados em área de risco em Cariacica

today9 de junho de 2026 remove_red_eye73

Uma cadela e seus cinco filhotes foram resgatados na manhã da última sexta-feira (5) em uma área de risco localizada no pátio ferroviário da VLI, em Cariacica. A ação ocorreu após denúncias de moradores e pessoas que circulam pela região, preocupados com a segurança dos animais devido ao intenso tráfego de trens no local.

O resgate foi realizado pela equipe da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pela deputada estadual Janete de Sá. A entrada da equipe foi autorizada pela segurança da empresa, permitindo que os animais fossem retirados em segurança.

Após o resgate, a mãe e os filhotes foram encaminhados para avaliação veterinária e receberão os cuidados necessários, incluindo acompanhamento clínico e sanitário.

De acordo com o médico veterinário João Victor Torres, os filhotes precisam iniciar imediatamente os protocolos básicos de saúde.

“Os animais passarão por avaliação clínica completa. Os filhotes necessitam iniciar o processo de vacinação, vermifugação e acompanhamento veterinário contínuo. Somente após essa etapa estarão aptos para adoção responsável, dentro das condições sanitárias adequadas”, explicou.

O agente técnico da CPI destacou que a mobilização da população foi fundamental para o sucesso da ação.

“Esse resgate só foi possível graças às denúncias feitas pela sociedade. Nosso trabalho é justamente atuar diante dessas situações e garantir proteção aos animais que se encontram em condições de vulnerabilidade”, afirmou.

A deputada Janete de Sá ressaltou que os animais estavam expostos a diversos riscos dentro da área ferroviária e fez um apelo para que a população participe do processo de adoção.

“Recebemos a denúncia de que essa cadela havia dado cria dentro do pátio ferroviário. Encontramos os animais em uma situação delicada, expostos ao frio e ao risco constante de atropelamento. Conseguimos realizar o resgate e agora pedimos o apoio da população para que esses filhotes encontrem um lar. São animais dóceis e precisam de uma oportunidade de viver em segurança”, destacou.

A parlamentar informou ainda que a cadela passará pelo procedimento de castração e, posteriormente, será encaminhada para uma área considerada segura.

Após o período de socialização e cuidados veterinários, os filhotes serão disponibilizados para adoção responsável.