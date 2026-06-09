Cadela e cinco filhotes são resgatados em área de risco em Cariacica
Uma cadela e seus cinco filhotes foram resgatados na manhã da última sexta-feira (5) em uma área de risco localizada no pátio ferroviário da VLI, em Cariacica. A ação ocorreu após denúncias de moradores e pessoas que circulam pela região, preocupados com a segurança dos animais devido ao intenso tráfego de trens no local.
O resgate foi realizado pela equipe da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, presidida pela deputada estadual Janete de Sá. A entrada da equipe foi autorizada pela segurança da empresa, permitindo que os animais fossem retirados em segurança.
Após o resgate, a mãe e os filhotes foram encaminhados para avaliação veterinária e receberão os cuidados necessários, incluindo acompanhamento clínico e sanitário.
De acordo com o médico veterinário João Victor Torres, os filhotes precisam iniciar imediatamente os protocolos básicos de saúde.
“Os animais passarão por avaliação clínica completa. Os filhotes necessitam iniciar o processo de vacinação, vermifugação e acompanhamento veterinário contínuo. Somente após essa etapa estarão aptos para adoção responsável, dentro das condições sanitárias adequadas”, explicou.
O agente técnico da CPI destacou que a mobilização da população foi fundamental para o sucesso da ação.
“Esse resgate só foi possível graças às denúncias feitas pela sociedade. Nosso trabalho é justamente atuar diante dessas situações e garantir proteção aos animais que se encontram em condições de vulnerabilidade”, afirmou.
A deputada Janete de Sá ressaltou que os animais estavam expostos a diversos riscos dentro da área ferroviária e fez um apelo para que a população participe do processo de adoção.
“Recebemos a denúncia de que essa cadela havia dado cria dentro do pátio ferroviário. Encontramos os animais em uma situação delicada, expostos ao frio e ao risco constante de atropelamento. Conseguimos realizar o resgate e agora pedimos o apoio da população para que esses filhotes encontrem um lar. São animais dóceis e precisam de uma oportunidade de viver em segurança”, destacou.
A parlamentar informou ainda que a cadela passará pelo procedimento de castração e, posteriormente, será encaminhada para uma área considerada segura.
Após o período de socialização e cuidados veterinários, os filhotes serão disponibilizados para adoção responsável.