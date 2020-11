Caio Castro se posiciona após rumores de ter terminado com Grazi Massafera

16 de novembro de 2020

O ator Caio Castro decidiu por um fim nos rumores de que não estaria mais com Grazi Massafera. A especulação começou após ele ser visto sem aliança. O galã da Globo fez uma série de stories relembrando alguns momentos importantes, como sua participação no concurso de atores que aconteceu no programa de Luciano Huck e uma viagem que fez para as Maldivas, e em todos os posts ele brincou dizendo que já tinha se passado 13 anos. Em meio as postagens, ele decidiu comentar sobre a notícia de que teria separado da atriz.

“E 13 anos depois os desocupados acham que só porque você tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de por, separou!”, escreveu Caio Castro abaixo do print de uma notícia que diz que Grazi Massafera tomou uma decisão “drástica” depois que o ator apareceu sem o anel de compromisso. “Drástica tem que ser a minha paciência”, acrescentou o ator no Instagram. O casal começou a aparecer junto em setembro de 2019, quando foram flagrados trocando beijos no Rock in Rio, desde então, eles mantêm a relação de forma discreta e evitam falar do assunto na mídia.

Fonte Jovem Pan