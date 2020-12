Câmara de Guarapari realiza seminário para preparar novos vereadores

A Câmara de Guarapari realiza, na próxima terça-feira (22), às 9h, o Seminário de Introdução ao Exercício Legislativo Municipal. O evento será no plenário Ewerson de Abreu Sodré e tem como objetivo preparar os vereadores eleitos para a próxima legislatura.



De acordo com a programação, o Seminário terá três palestras. A primeira terá como tema “O Regimento Interno” e será ministrada pelo diretor geral da Câmara, Ricardo Rios. Em seguida será a vez do deputado estadual Danilo Bahiense de ministrar a palestra “A função do vereador”. Para finalizar, os novos parlamentares acompanharão a palestra “Processos Legislativos” com o suporte técnico da Ágape Consultoria para aprender como registrar suas proposições no sistema da Câmara.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), lembrou que uma das primeiras iniciativas que teve ao tomar posse foi sugerir ao presidente da época que realizasse um treinamento para os novos vereadores. “Grande parte dos vereadores eleitos vão começar o primeiro mandato. Então é natural terem dúvidas. Isso aconteceu comigo e o treinamento que propus na época foi muito importante para mim. Tenho certeza que será proveitoso para eles agora também e por isso, estamos realizando esse Seminário”, disse Enis.

Programação

9h – Hino Nacional

9h10 – Abertura

9h20 – Vídeo Institucional

9h25 – Palestra “Regimento Interno” com o Diretor Geral da Câmara Municipal de Guarapari, Ricardo Rios.

10h25 – Palestra “A função do vereador” com o deputado estadual Danilo Bahiense.

11h25 – Valsa de Guarapari.

11h30 – Encerramento.