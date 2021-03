Câmara de Guarapari reativa atendimentos da Ouvidoria da Mulher

Criada em setembro do ano passado, a Ouvidoria da Mulher da Câmara de Guarapari paralisou suas atividades por três meses, mas o órgão já foi reativado pelo atual presidente do Legislativo, vereador Wendel Lima (PTB), e está funcionando desde janeiro de 2021 sob o comando da Bacharel em Direito Tamires Arpini. Trata-se de uma profissional com grande experiência nas áreas de Direito de Família, Direito Penal e Cível e no atendimento ao público, e que vem prestando informações e orientações referentes à legislação que assegura, à população feminina da cidade, respeito aos seus direitos.

“Nós também recebemos manifestações de insatisfação da sociedade sobre a atuação de órgãos e/ou de agentes públicos, no que diz respeito aos serviços prestados às mulheres. Além disso, a Ouvidoria da Mulher da CMG recebe e encaminha denúncias aos órgãos competentes, para as devidas apurações, e exerce outras atividades correlatas para organizar e disponibilizar os canais de acesso dos cidadãos à Câmara Municipal, de forma a simplificar os procedimentos, sobretudo no que se refere ao atendimento às mulheres”, informa Tamires.

Mas, segundo ela, poucas pessoas têm o conhecimento da existência deste setor e de sua importância para as mulheres e o município. ”Em nosso espaço, oferecemos amparo, orientação e acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, somando esforços com a Delegacia da Mulher de Guarapari. A Ouvidoria é um suporte que atua de forma integrada com as demais instituições, para auxiliar as mulheres em suas necessidades e encaminhá-las aos órgãos competentes. Funcionamos de segunda a sexta-feira, de 12 às 18h., no Anexo da Câmara Municipal de Guarapari, em Muquiçaba. Podemos atender as demandas de modo presencial e também pelo telefone, e sempre em regime de sigilo total”, acrescentou a ouvidora.

De acordo com um balanço da Polícia Civil realizado em 2020, Guarapari está em 3° lugar entre todos os 78 municípios capixabas, no ranking da violência contra a mulher. A cidade registra uma média de 50 boletins de ocorrência de violência doméstica por mês. Mas no ano passado, o número total de notificações desses casos, na Delegacia da Mulher, chegou a um total de 811 – um número preocupante, segundo a ouvidora Tamires Arpini.

Para dar suporte ao trabalho da Ouvidoria da Mulher, a Câmara de Guarapari também conta com a atuação da Comissão Permanente de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, formada pelas vereadoras Rosana Pinheiro (presidente), Sabrina Astoria (relatora) e Kamilla Rocha (membro).



A comissão se reúne semanalmente, na sede da CMG, para discutir pautas e tratar de assuntos relacionados à questão da mulher, em âmbito municipal.



OUVIDORIA DA MULHER – CÂMARA DE GUARAPARI

Ouvidora: Tamires Arpini

Telefone: (27) 3361-1739

E-mail: ouvidoriadamulher@cmg.es.gov.br

Endereço: Rua Emília Trindade, 149 – bairro Muquiçaba

“PIT STOP” NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Para divulgar o trabalho da Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Guarapari, a coordenadora do órgão, Tamiris Arpini, promoverá na próxima segunda-feira – 08 de março, Dia Internacional da Mulher – um “pit stop” para a distribuição de material informativo sobre o funcionamento e os serviços prestados pela ouvidoria, que foi reativada em janeiro, após a mudança de legislatura.



O ato público acontecerá nas imediações da rotatória do Supermercado Extrabom, ao lado do Fórum de Guarapari, na Rua José Alcântara Bourguignon, 90, Muquiçada.



As três vereadoras que integram a Comissão Permanente de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, na Câmara de Guarapari – Rosana Pinheiro (presidente), Sabrina Astori (relatora) e Kamilla Rocha (membro) – também participarão do ato de distribuição dos fôlderes.