Câmara de Guarapari será a primeira a emitir Carteira de Identidade no Estado

today16 de março de 2020 remove_red_eye60

A população de Guarapari pode ganhar um novo posto de emissão de Carteira de Identidade, o anexo da Câmara Municipal. A proposta foi discutida em uma reunião realizada na última sexta-feira (14), entre o presidente da Casa de Leis, vereador Enis Gordin (PRB) e o deputado estadual delegado Danilo Bahiense (PSL).

O deputado, que já foi responsável pela Superintendência da Polícia Técnica Científica (SPTC), explicou que atualmente o posto funciona na delegacia da cidade, porém, com atendimento realizado apenas por um agente da Polícia Civil que vem de Vitória diariamente, resultando em apenas 20 atendimentos diários no posto.

Bahiense relatou ainda que visando melhorar a agilidade do serviço, solicitou ao Executivo que firmasse um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP) para que o município cedesse dois servidores para atuar no posto, mas recebeu uma negativa da administração municipal. “O posto de identificação de Guarapari ficou um tempo sem funcionar e agora está funcionando precariamente porque a polícia não tem peritos para colocar lá, e o prefeito também não disponibilizou servidores”, explicou o deputado.

Convicto da importância do serviço para a população de Guarapari, o presidente da Câmara decidiu firmar o convênio e ceder não só apenas dois servidores da Câmara para realizar o atendimento como também destinou uma sala do anexo para a instalação do novo posto de identificação, que deverá substituir o atual. “Nosso objetivo desde quando ganhamos a presidência é trazer a população para dentro da Câmara Municipal, afinal essa é a casa do povo. Então queremos trazer esse serviço para a Câmara para que ele seja feito com agilidade e qualidade para a população. Nós temos o espaço e a infraestrutura, então agora só falta a Polícia Civil firmar esse convênio para iniciarmos os atendimentos”, disse Enis.

Essa será a primeira Câmara do Espírito Santo a prestar esse serviço, o que demonstra que a Casa de Leis está atenta às necessidades da coletividade e do cidadão de Guarapari.

Segundo o presidente Enis Gordin, outras novidades de serviços ao cidadão serão anunciadas em breve. “Tem mais novidades chegando para a população de nossa cidade”, complementou o parlamentar.