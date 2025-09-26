Camburi Jazz Blues Rock Festival reúne música, gastronomia e lazer em Vitória
Entre os dias 02 e 05 de outubro, a Praça Mário Elias da Silva, em Jardim Camburi, será palco do Camburi Jazz Blues Rock Festival, evento que promete movimentar a cena cultural de Vitória com shows de jazz, blues e rock, experiências gastronômicas e atividades para toda a família. A entrada é gratuita.
Estão confirmados shows ao vivo do contrabaixista Tucca Cruz, da cantora Naju, em um tributo à lendária Amy Winehouse, e da banda Toca Barão, que apresenta uma releitura especial do Barão Vermelho, além de clássicos do rock nacional. Também sobem ao palco a banda Mustang 66, Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto, Big Bat Blues Band, Mojo Jam Band e Macakids.
O público poderá aproveitar ainda carta de vinhos e drinks especiais, gastronomia variada e uma área kids para as crianças. O festival contará também com a participação de diversas cervejarias artesanais, entre elas Mestra, Alquimista, Bigos, Hood, King Beer, Big Step, Vikings, Ambronelli, Caliman e Barba Ruiva. A expectativa da organização é de que cerca de 15 mil pessoas prestigiem o evento.
O Festival também contará com uma área kids, garantindo espaço adequado para que as crianças possam brincar com segurança enquanto as famílias aproveitam a programação cultural e gastronômica.
Ação solidária
A solidariedade também será destaque no Camburi Jazz Blues Rock Festival. Durante os quatro dias de evento, haverá um ponto de coleta de brinquedos novos e usados em bom estado, que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social da comunidade. A ação solidária ganha ainda mais relevância com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.
Serviço
Camburi Jazz Blues Rock Festival
Atrações musicais: Tucca Cruz, Naju, Toca Barão, Mustang 66, Mojo Jam Band, Nano Vianna, Alexandre Borges Quinteto e Big Bat Blues Band.
Datas:
02/10 (quinta-feira), 18 às 24 h
03/10 (sexta-feira), 18 às 23 h
04/10 (sábado), 18 às 23 h
05/10 (domingo), 11 às 18 h
Local: Praça Mário Elias da Silva – Jardim Camburi, Vitória
Entrada: gratuita
Informações: www.instagram.com/camburijazzbluesrockfestival/