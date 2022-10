Camila Valadão faz história como a mulher mais votada do Espírito Santo

today3 de outubro de 2022 remove_red_eye97

Com um total de 52.221 votos, Camila Valadão (PSOL) fez história, se tornando a mulher mais votada da história do Espírito Santo e ocupando o 4º lugar dentre os candidatos eleitos para a Assembleia.

A vereadora é uma grande representante da esquerda capixaba e no agradecimento em suas redes sociais Camila Valadão destacou: “Este 02 de outubro de 2022 será lembrado para sempre no Espírito Santo como o dia em que nós fizemos história ao elegermos para Deputada Estadual e com um número recorde de votos uma mulher negra, mãe, militante pelos direitos humanos e defensora das políticas sociais.”

Essa foi a quinta eleição disputada por Camila. Em 2014 ela se candidatou ao governo, sendo a única mulher no pleito.

No ano de 2016 ela se candidatou para a Câmara de vereadores e foi a 5ª candidata mais votada, porém sua chapa não alcançou coeficiente eleitoral. Em 2018 ela se candidatou à Assembleia, mas também não foi eleita por falta de coeficiente.

No ano de 2020 Camila também fez história ao ser a primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal de Vitória e a 2ª candidata mais votada.

Agora quem assume a cadeira da vereadora na Câmara de Vitória é o 1º suplente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o advogado André Moreira.

Com 49 anos, André é capixaba, nascido na capital e defensor dos direitos humanos. É reconhecido como uma das principais lideranças sociais do Espírito Santo, tendo atuado na militância estudantil durante os anos como estudante de direito na Ufes.

O PSOL tem se firmado como um grande representante da esquerda no Estado e nessas eleições recebeu mais 87 mil votos, somando os votos que elegeram Camila Valadão com os de outros candidatos do partido.