Os Passos de Anchieta chega à 27ª edição durante o feriado de Corpus Christi

today3 de junho de 2026 remove_red_eye69

A tradicional caminhada Os Passos de Anchieta chega à sua 27ª edição oficial entre os dias 4 e 7 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Considerado um dos principais eventos de turismo religioso e cultural do Espírito Santo, o percurso reúne milhares de peregrinos, turistas e devotos em uma jornada de aproximadamente 100 quilômetros entre os municípios de Vitória e Anchieta.

Inspirada no trajeto percorrido pelo Padre José de Anchieta, a caminhada percorre trechos do litoral capixaba e combina fé, história, cultura e contato com a natureza. O destino final é o Santuário Nacional de São José de Anchieta, onde os participantes encerram a peregrinação.

A Prefeitura de Anchieta é parceira da iniciativa e participa da organização oferecendo apoio logístico aos caminhantes, além de preparar uma programação especial para recepcionar os peregrinos na chegada ao município.

O percurso deste ano será dividido em quatro etapas. No primeiro dia, os participantes sairão da Catedral de Vitória em direção à Barra do Jucu, em Vila Velha, percorrendo 25 quilômetros. Na sexta-feira (5), a caminhada seguirá da Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, em um trecho de 28 quilômetros.

Já no sábado (6), os peregrinos percorrerão 24 quilômetros entre Setiba e Meaípe. O encerramento acontece no domingo (7), com o trajeto de 23 quilômetros entre Meaípe e o Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Durante todo o percurso, a organização disponibilizará pontos de apoio com distribuição de água, frutas e assistência básica aos participantes, garantindo mais segurança e conforto ao longo da caminhada.

Para participar, é necessário realizar inscrição antecipada pelos canais oficiais do evento, onde também estão disponíveis informações sobre taxas e pacotes de apoio.

Além da experiência religiosa, a caminhada é considerada uma das principais manifestações de fé do Espírito Santo e mantém viva a memória de São José de Anchieta, missionário jesuíta que desempenhou papel fundamental na formação histórica e cultural do Estado.

A expectativa da organização é repetir o sucesso das edições anteriores, reunindo milhares de participantes em mais uma celebração marcada pela espiritualidade, integração e valorização do patrimônio histórico e cultural capixaba.