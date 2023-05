Caminhos do Campo: Estado autoriza obras de pavimentação no Circuito Caravaggio

5 de maio de 2023

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou nesta sexta-feira (05), o início das obras de pavimentação no Circuito Caravaggio, um dos principais destinos do agroturismo capixaba, localizado no município de Santa Teresa, na microrregião Central Serrana. As obras fazem parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Os investimentos chegam a R$ 12,4 milhões nesta primeira etapa da obra, que vai contemplar um trecho de 7,4 quilômetros de extensão.

A cerimônia de assinatura aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici; dos deputados estaduais Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite; dos secretários de Estado, Enio Bergoli (Agricultura) e Weverson Meirelles (Turismo); além de lideranças da região.

As intervenções serão realizadas a partir da Rodovia ES-261, que fica a aproximadamente 2,5 quilômetros do Centro de Santa Teresa. A pavimentação será realizada com blocos intertravados, tipo de material que facilita o escoamento da água. A previsão de conclusão é no prazo de um ano. As obras vão melhorar a trafegabilidade e incentivar o desenvolvimento do agroturismo local.

“Além desta obra no Circuito Caravaggio, o Governo do Estado tem diversas outras obras de infraestrutura rodoviária em Santa Teresa. Com esse investimento, estamos potencializando toda aquela região, que já abriga várias iniciativas. Uma questão que precisamos estar atentos é com a preservação ambiental. Não adianta levarmos infraestrutura se não preservarmos o meio ambiente. Assim, vamos gerando cada vez mais oportunidades para os teresenses e para os capixabas”, pontuou o governador Casagrande.

O secretário da Agricultura reforçou a importância da ação para o agroturismo capixaba. “Fomentar a economia local e incentivar o desenvolvimento do agroturismo é uma forma de garantir mais geração de emprego e renda às famílias rurais. É uma intervenção da importância que a região merece, e será um prazer para o Governo do Estado executar esta obra para o município, para o Espírito Santo e todos os brasileiros que visitam essa região lindíssima”, disse.

O Circuito Caravaggio tem início próximo à ES-261 e segue por belas paisagens da serra capixaba. Além de ser uma rota importante para o escoamento da produção agrícola, a localidade tem um dos circuitos turísticos mais famosos do Espírito Santo, sendo visitado por pessoas de vários estados e países por conta das belezas naturais e empreendimentos do agroturismo.

Ao longo do circuito, é possível encontrar diversas cafeterias, lojas de produtos artesanais, restaurantes e cervejaria, num ambiente propício para gastronomia, cultura e arte. Um dos pontos altos da Rota do Caravaggio é a rampa de voo livre, frequentada por aventureiros de várias regiões. No local, também é possível ter uma bela vista do vale, que recebeu o nome Caravaggio em homenagem à santa italiana Nossa Senhora de Caravaggio.

foto Hélio Filho/Secom