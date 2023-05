30 DE MAIO A 02 DE JUNHO | 11ª campanha irá recolher lixo eletrônico em Anchieta

Cuidar do meio ambiente é dever de todos! E pensando dessa forma, a prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Seman), irá promover de 30 de maio a 02 de junho, a 11ª campanha de recebimento de lixo eletroeletrônico. Dessa vez esse material poderá ser entregue em vários pontos do município.

O micro-ônibus da educação ambiental irá realizar o recolhimento do lixo eletrônico nos pontos definidos, no horário das 09 às 16h. No dia 30 de maio, a ação irá acontecer na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri.

No dia 31, será em frente à sede da prefeitura. Já no dia 1º de junho o recolhimento acontece em frente a igreja católica da comunidade de Mãe-Bá. No Centro da cidade, próximo a agência dos Correios, a ação de recolhimento acontece na sexta, dia 02.

Conforme a titular da pasta, Jéssica Martins, a ação só será possível graças a uma parceria com uma empresa privada e empenho da municipalidade. “Depois do recolhimento, o lixo eletroeletrônico será destinado à empresa parceira (ES Ambiental), que já foi parceira nas campanhas anteriores. Essa empresa é especializada na reciclagem desses resíduos. Ela fará o desmonte, a classificação, o reaproveitamento e o descarte adequado das peças, sem ônus para a prefeitura”, explica.

Segundo informações da Seman, todo tipo de lixo eletrônico poderá ser recebida pela campanha, como notebooks, monitores, TV’s LCD e LED, roteadores, tablets, netbooks, DVD, nobreak, baterias de nobreak, estabilizadores, fios, cabos, entre outros.

De acordo com a secretária, a prefeitura é proibida por lei de realizar a coleta porta a porta e destinação desse material. “Mas a municipalidade pode realizar acordos setoriais e parcerias para apoiar e promover campanhas de recolhimento voluntário”, disse.

Conforme os organizadores, a campanha não irá receber lâmpadas, pilhas, baterias, tubo de imagem, cartuchos e tonners.

Informações: (28) 3536-1867.

PONTOS DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRÔNICO:

Terça, 30/05: Praça de Evento | Praia Costa Azul, em Iriri – 09h às 16h;

Quarta, 31/05: Em frente à sede da prefeitura – 09h às 16h;

Quinta, 01/06: Em frente a igreja católica da comunidade de Mãe-Bá – 09h às 16h;

Sexta, 02/06: No Centro da cidade, próximo a agência dos Correios – 09h às 16h.

Porque destinar corretamente o lixo eletroeletrônico?

A sucata eletrônica possui mais de 20 tipos de componentes que podem ser extremamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Chumbo, Mercúrio, cádmio e arsênico são alguns dos metais pesados presentes no lixo eletrônico, sendo altamente prejudiciais à saúde humana. Esses resíduos não devem, em hipótese alguma, ser depositados diretamente na natureza, pois contamina a água, o solo, podendo afetar os lençóis subterrâneos responsáveis por mais de 90% da água que bebemos. Também, não se deve descartar resíduos eletroeletrônicos na rua ou junto com o lixo comum, pois essa atitude pode acarretar problemas ambientais e contaminações diversas.

Quais resíduos poderão ser entregues durante a campanha?

Eletrônicos: notebooks, monitores, TV’s LCD e LED, roteadores, tablets, netbooks, DVD, nobreak, baterias de nobreak, estabilizadores, fios e cabos, CPU’s (placas de circuito impresso, HD, memória, fonte, processador, drive), celulares, todas as placas de circuito impresso, modens, teclados, mouses, servidores, centrais telefônicas, rádio comunicadores.

Eletrodomésticos : aparelhos de ar condicionados, máquinas de lavar, coock tops, geladeiras, fogões, micro-ondas, forno elétrico e ferro de passar roupa, misteira, batedeira, liquidificador, espremedor de suco, panela elétrica, mixer, torradeira, multiprocessador. Secador de cabelo, chapinha, entre outros.

OBS 1: só serão recebidos os materiais inteiros, ou seja, não podem ser entregues apenas as carcaças de material previamente desmontado.

OBS 2: não serão recebidos lâmpadas, pilhas, baterias, tubo de imagem, cartuchos e tonners.

De quem é a responsabilidade pela destinação dos REE?

Esses tipos de resíduos se insere na Logística Reversa. A responsabilidade pela destinação adequada é dos fabricantes, comerciantes, importadores e consumidores. O consumidor devolve ao comércio, que deve providenciar a devolução ao fabricante para o envio à reciclagem ou aterro industrial.

A prefeitura é proibida por lei de realizar a coleta porta a porta e destinação desse material. Mas pode realizar acordos setoriais e parcerias para apoiar e promover campanhas de recolhimento voluntário, onde as pessoas levam e entregam os materiais em pontos de coleta, para serem destinados adequadamente.