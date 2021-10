Campeonato de ciclismo neste domingo (24) em Anchieta

today22 de outubro de 2021 remove_red_eye68

Anchieta vai sediar, neste domingo (24), a terceira etapa do Campeonato Capixaba de Ciclismo. O evento irá reunir cerca de 110 atletas disputando diversas categorias, nas modalidades masculino e feminino. A largada será na Estrada do Limão, em frente a Escola Viva, a partir das 08h.

De acordo com os organizadores, o percurso será entre o local da largada e Jabaquara, com dois retornos, num total de 80 km. A disputa vale classificação para o ranking estadual do esporte. O evento é organizado pela Federação Espírito-Santense de Ciclismo (Fesc), com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude.