Campeonato de futebol irá movimentar manhãs de domingo em Alfredo Chaves

today17 de agosto de 2025 remove_red_eye45

Campeonato Municipal de Futebol de Campo retorna após 13 anos com foco na valorização das famílias e tradição esportiva local

A Prefeitura de Alfredo Chaves está promovendo o retorno do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Rural, um evento esportivo aguardado há mais de uma década. Após 13 anos sem a realização da competição. A bola irá rolar a partir do dia 31 de agosto, no campo de Sagrada Família. Seis times estão na disputa e a final está marcada para o dia 26 de outubro, no Estádio Carlos Soares Pinto, na Sede.

O campeonato tem como principal objetivo: resgatar as origens familiares a partir do esporte, fortalecendo os laços entre os moradores das comunidades onde os times estão inseridos. Os jogos irão acontecer nos campos das comunidades

A edição de 2025 chega com uma grande novidade: premiação em dinheiro para os primeiros colocados. O time campeão receberá R$ 5.000,00 e o vice-campeão será premiado com R$ 2.500,00. Um estímulo importante que se soma à valorização do esporte amador e da identidade local.

Para garantir que os atletas representem de fato a cidade, todos os jogadores inscritos deverão comprovar residência no município e apresentar o título de eleitor de Alfredo Chaves. A medida visa assegurar que a competição continue sendo um espaço de valorização da comunidade alfredense, promovendo o espírito esportivo e o orgulho de pertencer à terra.

“O campeonato promete movimentar as comunidades, promover integração, incentivar hábitos saudáveis e, principalmente, reviver a paixão pelo futebol entre os alfredenses”, destaca o titular da pasta, Ricardo Paterlini.

Tabela dos jogos

Todos os jogos serão realizados aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com partidas disputadas em diferentes localidades do município. Confira a programação:

Rodada 1 – Sagrada Família – 31/08

Rodada 2 – Cachoeira Alta – 07/09

Rodada 3 – Quarto Território – 14/09

Rodada 4 – Caco do Pote – 21/09

Rodada 5 – Matilde – 28/09

Semifinal 1 – Ibitiruí – 05/10

Semifinal 2 – Local a definir – 19/10

Grande Final – Estádio Carlos Soares Pinto (Centro) – 26/10