Campeonato Estadual de Remo começa neste domingo em Vitória

today12 de agosto de 2021 remove_red_eye32

A Baía de Vitória e a imponente Pedra do Penedo serão o cenário para a 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Remo, que acontece no próximo domingo (15), no Centro da cidade.

Devido à pandemia da Covid-19, as duas primeiras etapas estaduais não puderam ser realizadas. Por isso, essa 3ª etapa é que dará início às pontuações e à corrida pelo título estadual.

A regata vai começar às 8 horas, na famosa raia do Porto de Vitória, tradicional trecho da baía que já abrigou disputas acirradas entre os clubes capixabas em edições históricas do campeonato.

Identidade capixaba

“Os clubes de remo e os duelos emocionantes na Baía de Vitória são parte da história e da identidade do esporte capixaba. Retomar a realização de competições como essa é muito importante e também um fator motivador para a comunidade esportiva”, revela Sandro Parrini, secretário de Esportes e Lazer de Vitória.

A prova no domingo (15) vai reunir mais de 100 atletas nas categorias para-remo, master, juvenil, júnior, classe aberta, peso leve e sub 23. O evento prevê premiações para os primeiros, segundos e terceiros lugares da competição.

Equipes

Participam desta etapa as equipes do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, Caxias Esporte Clube e Clube de Regatas Saldanha da Gama.



Realizada pela Federação de Remo do Espírito Santo (Feares), a regata tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da capital (Semesp).

De acordo com a Feares, os campeões serão conhecidos após a realização das 4ª e 5ª etapas, que ainda terão suas datas definidas e previamente divulgadas.

Serviço

3ª Etapa do Campeonato Estadual de Remo

Domingo (15), às 8 horas

Raia do Porto de Vitória, no Centro da cidade

por Alan Rodrigues Costa/PMV

foto ilustrativa