Campeonato metropolitano de base de Beach Soccer estreia neste sábado (06)

today5 de maio de 2023 remove_red_eye33

A Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) realiza mais uma edição da maior competição de base do futebol de areia do Espírito Santo: Campeonato Metropolitano de Base. Nesta edição, que contempla as categorias sub 11, 13 e 17, mais de 350 atletas estão inscritos por suas respectivas equipes para garantir o troféu de campeão. O torneio ocorre nos próximos dois finais de semana, no Tancredão, em Vitória.

TABELA

Em congresso técnico, realizado pela FECABES, foram sorteadas as chaves e as partidas que serão realizadas no decorrer dos dias. Neste sábado (06), a primeira partida tem início às 8h da manhã, no sub 11. Enquanto o último confronto, válido pela primeira rodada do sub 17 feminino, começa às 18h30, em um dia recheado de beach soccer.

Confira a tabela das duas primeiras rodadas:

FORMATO

No sub 11 e sub 17 masculino, as seis equipes foram divididas em dois grupos, que jogam entre si dentro do seu respectivo agrupamento. O primeiro de cada chave avança para a grande final. No sub 13, mantém o mesmo formato, porém com acréscimo de duas equipes, que formam quatro em cada grupo.

Já no sub 17 feminino, cinco equipes também foram divididas em duas chaves. No grupo A, três clubes jogam entre si para definir o primeiro e, consequentemente, a vaga na final. Já na chave B, dois times disputam uma melhor de 3 partidas. A equipe que vencer duas partidas está classificada para o jogo decisivo.