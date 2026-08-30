Candidato da Direita, Callegari declara voto em Ricardo

today30 de agosto de 2026 remove_red_eye66

O deputado Estadual e candidato a senador pelo Democracia Cristã (DC), Wellington Callegari, vai votar em Ricardo Ferraço (MDB) para governador. A declaração pública de voto aconteceu nesta sexta-feira (28) durante a sabatina promovida por uma grande emissora de televisão com os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo.

Callegari foi eleito deputado Estadual pelo Partido Liberal. Em 2025 deixou a sigla para viabilizar sua candidatura ao Senado, filiando-se ao DC.

Perguntado por uma das jornalistas da sabatina quem irá apoiar para governador do Espírito Santo, o deputado confirmou: “Uma boa pergunta, porque tem uma importância muito grande para a população capixaba, quem será o próximo governador do Espírito Santo. Hoje o meu voto, a tendência maior, é que eu vote no governador Ricardo Ferraço”, disse Callegari.

Os sinais do apoio do candidato ao Senado ao governador Ricardo Ferraço vêm acontecendo há algum tempo. Em julho, Ricardo e Callegari participaram do “Café com Pólvora”, tradicional evento organizado no Clube de Tiro de Vila Velha (CTVV), ao lado do deputado Federal e candidato à reeleição Messias Donato, do União Brasil, outra forte liderança da direita capixaba. No evento, os três por diversas vezes trocaram elogios publicamente.

Com trajetória política fortemente associada ao campo conservador e à direita capixaba, durante o mandato, Callegari se apresenta como defensor de pautas como pró-vida, direito à legítima defesa, livre mercado, família e valores cristãos.

A ligação do parlamentar com o bolsonarismo também faz parte da sua trajetória. Callegari ingressou no PL em 2020, antes mesmo da chegada de Jair Bolsonaro à legenda, e posteriormente foi eleito deputado pelo partido. Ele próprio afirma ter ajudado a estruturar o PL no Espírito Santo.