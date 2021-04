Cantor capixaba lança clipe com ex Big Brother Brasil

Depois de uma rápida passagem pelos times do Vasco e Atlético Mineiro LLeon Almeida se lança com tudo no cenário musical. O atleta, que também é cantor, acaba de gravar mais um clipe: a música “Talentinho”, que promete agitar o público. As cenas consideradas picantes foram gravadas no Espírito Santo e contou com a participação da atriz e ex Big Brother Brasil 6 Liane Souza. O lançamento oficial da música em todas as plataformas digitais será no próximo dia 15, às 19 horas. Para o artista, este trabalho será um divisor de águas em sua carreira, já que vem contando com o apoio do seguimento empresarial como da Academia de musculação CT Serra.

“Eu não desisti da bola, mas a música é o meu combustível. Cantando me sinto um homem completo. O futebol hoje será o meu lazer”, disse LLeon. O cantor e compositor LLeon, de 23 anos, conta com mais de 20 letras e iniciou na música há 2 anos e, de lá pra cá, tem colecionado inúmeros fãs em suas redes sociais. Dono de várias composições, o artista também pretende ser conhecido por suas letras dançantes.

A produção musical da canção “Talentinho” contou com a participação de 30 figurantes, uma equipe técnica de cinco profissionais de São Paulo, além da participação do jornalista e apresentador do Na Lente Helton Carvalho.

“Foi uma grande experiência participar deste trabalho. Tive o prazer de atuar e trabalhar na produção. O LLeon é um artista talentoso e está preparado para o mercado”, conclui o jornalista.