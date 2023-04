Cantora sertaneja de 25 anos morre em trágico acidente

today22 de abril de 2023 remove_red_eye192

A cantora sertaneja Grazielle Barbosa, de 25 anos, faleceu na manhã da última sexta-feira, dia 21, devido a um acidente de trânsito na Rodovia Atílio Balbo, em Sertãozinho, interior de São Paulo.

Grazi Barbosa.

Ela tinha acabado de se apresentar em um bar na região, quando perdeu o controle da direção de seu carro e acabou capotando por volta das 7h, próximo à praça do pedágio de Sertãozinho.

Grazi Barbosa, como era conhecida, estava acompanhada por outra mulher, de 24 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – de Sertãozinho.

Uma prima da cantora, através dos stories do Instagram, relembrou o sorriso carregado pela artista em uma das últimas apresentações. “Você estava tão feliz esse dia. Sua primeira apresentação no Canacaiana. Sua alegria era contagiante. Assim quero me lembrar de você, prima”.

A artista fez sua última publicação nas redes sociais poucos minutos antes do acidente. Pela manhã, ela compartilhou com seus seguidores uma selfie desejando um “Bom dia” para os admiradores.

A prefeitura de Sertãozinho também emitiu uma nota de pesar para Grazi. “Tivemos a honra de ter a cantora Grazi Barbosa em eventos e projetos culturais da Prefeitura, inclusive na pandemia. Brilhe no céu, Estrelinha”, um dos trechos da mensagem.

Grazi Barbosa foi sepultada neste sábado, dia 22.