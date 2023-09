PRES. KENNEDY | Capacitação de profissionais intensifica combate ao tabagismo

today27 de setembro de 2023 remove_red_eye164

Na busca contínua por promover a saúde e o bem-estar da população, a Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy realizou, nesta quarta-feira (27), uma importante capacitação voltada para profissionais da saúde no combate ao tabagismo, com palestras de forma virtual.

Com o objetivo de fortalecer a abordagem e o tratamento dessa dependência química, a iniciativa reúne médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, educadores físicos e psicólogos para formação do Grupo de Combate ao Tabagismo, que acontece nas próprias Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O evento, que conta com a parceria do Instituto Nacional de Câncer (INCA), está sendo realizado no auditório da Secretaria de Saúde para os médicos e na unidade de saúde da Sede para os demais profissionais de saúde, abrangendo diversas áreas que desempenham um papel fundamental no apoio aos pacientes que desejam abandonar o hábito de fumar.

A capacitação tem uma programação abrangente, com palestrantes renomados do INCA compartilhando seus conhecimentos e experiência no tratamento do tabagismo. O treinamento inclui informações atualizadas sobre as abordagens mais eficazes, estratégias de aconselhamento e terapias de reposição de nicotina. Além disso, serão discutidos os impactos do tabagismo na saúde geral dos pacientes e as melhores práticas para ajudá-los a superar a dependência. A troca de informações entre os participantes promove uma abordagem integrada e multidisciplinar no combate ao vício do tabaco.

A capacitação ocorreu das 09 às 13h, permitindo que os profissionais da saúde continuem a prestar atendimento de qualidade aos pacientes, enquanto adquirem ferramentas adicionais para apoiar aqueles que desejam parar de fumar. A Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy está empenhada em fortalecer suas equipes e ampliar os esforços no enfrentamento ao tabagismo, contribuindo assim para a promoção de uma comunidade mais saudável e livre do tabaco.

A luta contra o tabagismo é uma prioridade de saúde pública, e a capacitação desses profissionais desempenha um papel crucial na redução do consumo de tabaco e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Grupo de Combate ao Tabagismo

O modelo de tratamento ofertado aos usuários é o preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), que inclui a abordagem cognitivo-comportamental do fumante, com treinamento de habilidades comportamentais, visando à cessação e prevenção da recaída. Quando há indicação, existe o tratamento medicamentoso.

O indivíduo deve passar por uma consulta de avaliação clínica antes de iniciar as sessões de abordagem. Nela, é avaliada a motivação da pessoa em deixar de fumar, seu nível de dependência física da nicotina, se há indicação ou contraindicação de uso do apoio medicamentoso, existência de comorbidades psiquiátricas e sua história clínica.

Os munícipes que desejam parar de fumar devem procurar uma das Unidades de Saúde mais próximas de sua residência, para atendimento individual.