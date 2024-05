Capim Vetiver: Presidente Kennedy realiza plantio para prevenção de erosão no solo

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Presidente Kennedy esteve na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Campus Alegre, para uma visita técnica no laboratório de Geologia no início do mês de maio.

Na oportunidade foi possível conhecer o Capim Vetiver e trazer mudas para o cultivo no Município.

O Capim Vetiver é muito utilizado para contenção de encostas, taludes, proteção de margens de cursos de água, entre outros.

As barreiras vivas do Vetiver reduzem a velocidade de escoamento superficial e as raízes podem chegar até 3m. As raízes formam uma densa rede, alcançando aproximadamente 3m de profundidade, promovendo ao longo do tempo maior estabilidade às encostas, por exemplo.

As mudas já foram plantadas no Município e em breve serão replantadas em locais estratégicos direcionados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.