Capitão da PM participa de bate papo com meninas na escola

today6 de março de 2020 remove_red_eye24

Em comemoração do dia internacional da mulher, a Capitão Clícia Janaína Coelho Cupertino, atual Comandante da 1ª Companhia do 10º Batalhão foi convidada para um bate papo com cerca de 90 meninas do 6º ao 9º ano.



O encontro, que foi solicitado pelas alunas, aconteceu na Escola Maria Veloso Calmon, no bairro Camurugi, em Guarapari.



“Me sinto honrada e emocionada com o convite. É muito gratificante servir de inspiração para essas meninas”, disse a Capitão.

A conversa foi direcionada ao empoderamento da mulher, a importância da auto estima, entre outras abordagens.



Segundo a pedagoga da escola, momentos como este são marcantes na vida dessas meninas, pois para elas é muito bom conhecer a história de superação de uma mulher forte e determinada como a Clícia. Acaba sendo uma referência positiva para elas.