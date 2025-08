Capixaba disputa etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na Áustria

O atleta capixaba Vinícius Freitas vai disputar o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que terá sua próxima etapa realizada em Baden, na Áustria, a partir desta quinta-feira (07). A competição marca o início de uma sequência decisiva de torneios do calendário 2025 e será fundamental para os atletas que buscam classificação para a Copa do Mundo.

Vinícius Freitas viajou com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que oferece passagens aéreas a esportistas capixabas que participam de competições nacionais e internacionais.

“Meu maior objetivo é a classificação para a Copa do Mundo no final do ano. Então, essa etapa de Baden contará pontos cruciais para a minha classificação”, destacou o atleta.

Segundo Vinícius, a preparação para o circuito começou ainda no início do ano. “Venho me preparando intensamente desde o início do ano para os torneios desse segundo semestre de 2025. Chegar até aqui foi um processo de muito trabalho, superação de lesões e muita dedicação, não só minha, mas de toda a minha equipe”, explicou.

O capixaba já esteve na Áustria em outras oportunidades e destacou o prazer de competir no país. Em relação aos adversários, será necessário aguardar a fase classificatória do torneio para conhecer os cruzamentos.

“Eu já conhecia o país e é sempre muito bom competir aqui. Quanto aos adversários, teremos que esperar a fase classificatória do torneio para receber os cruzamentos. Sabemos que o nível está altíssimo e que, independente do adversário, teremos que dar o nosso melhor em cada partida”, afirmou.

Vinícius também falou sobre o apoio que tem recebido por meio do Voe Atleta e celebrou a oportunidade de representar o Espírito Santo em uma competição mundial.

“Desde sempre o programa Voe Atleta esteve nos momentos mais cruciais da minha carreira, possibilitando que eu chegasse ainda mais longe nos meus objetivos. Representar o Espírito Santo sempre foi motivo de muito orgulho. E poder levar o nome do meu Estado não só no Brasil, mas agora pelo mundo, é um privilégio muito grande”, disse Vinícius Freitas.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.