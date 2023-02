Capixaba Nara Faria vai disputar 1ª Taça de Portugal de Downhill

today22 de fevereiro de 2023 remove_red_eye58

A capixaba Nara Faria, de 37 anos, viajou para a Europa no domingo (18) para participar da primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill. A principal competição da modalidade do país acontecerá nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro, na Serra de Santa Helena, em Tarouca, Portugal. As passagens para a viagem foram adquiridas pelo programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A primeira etapa da competição conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) e os atletas vão realizar a prova de descida de montanha com o percurso de, aproximadamente, 2 quilômetros. Essa será a primeira vez de Nara Faria pedalando nas montanhas de Portugal.

“Como não tenho facilidade de treinar onde moro, tenho feito fortalecimento muscular e uma pré-temporada. Andei bastante nas cidades de Ouro Preto e Itabirito, em Minas Gerais, que são bastante montanhosas. A expectativa é conseguir um top 5 na prova, pois os principais atletas também vão estar presentes. Então, vai ser bem casca dura”, comentou Nara Faria.

Ela é contemplada pelo programa Bolsa Atleta da Sesport e agradeceu a ajuda do Governo do Estado. “Só tenho a agradecer ao Governo do Estado por essa oportunidade do Bolsa Atleta e do Compete Esportivo, que estão me levando para a competição”, disse a atleta.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais.