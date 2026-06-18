Capixaba supera sequelas de acidente e realiza sonho de competir no kart

today18 de junho de 2026 remove_red_eye65

A trajetória de superação de Filipe Salomão, de 32 anos, morador de Governador Lindenberg, tem inspirado dentro e fora das pistas. Competidor da FDK Entry Series – Copa de Novatos, campeonato voltado para pilotos sem experiência em competições de kart, ele transformou uma das maiores dificuldades de sua vida em motivação para seguir em frente.

Em 2015, Filipe sofreu um grave acidente de motocicleta que resultou em uma lesão no plexo braquial, causando a perda dos movimentos do braço esquerdo. O episódio mudou sua rotina e trouxe inúmeros desafios durante o processo de recuperação.

Apesar das limitações físicas e das dificuldades enfrentadas, ele não permitiu que o acidente interrompesse seus sonhos.

“Foi muito difícil no início, mas nunca desanimei. Sempre procurei fazer tudo sozinho e continuar minha vida normalmente. Nunca deixei de trabalhar, me divertir e buscar meus objetivos”, relata.

Apaixonado por automobilismo desde a infância, Filipe encontrou inicialmente nas corridas virtuais uma forma de manter viva sua ligação com o esporte. Com o passar do tempo, decidiu dar um passo além e encarar um novo desafio: competir em corridas de kart.

Hoje, sua presença na FDK Entry Series representa muito mais do que a participação em um campeonato. A história do piloto capixaba simboliza determinação, coragem e a capacidade de superar obstáculos considerados intransponíveis.

Criada para incentivar novos talentos e proporcionar a primeira experiência em competições oficiais, a Copa de Novatos reúne pilotos iniciantes em um ambiente seguro, organizado e voltado para o desenvolvimento esportivo. Para a organização da Fãs de Kart, histórias como a de Filipe traduzem a essência da competição.

“Mais importante do que vencer uma corrida é vencer os desafios da vida. O Filipe mostra que determinação e força de vontade podem levar qualquer pessoa muito mais longe do que ela imagina”, destaca a organização.

Entre curvas, desafios e conquistas, Filipe segue acelerando rumo aos seus objetivos, provando que a verdadeira vitória está na capacidade de nunca desistir diante das adversidades.

INSCRIÇÕES ABERTAS

A FDK Entry Series – Copa de Novatos está com as últimas vagas disponíveis para quem deseja viver a emoção de sua primeira competição oficial de kart.

Se você nunca participou de um campeonato, mas sempre sonhou em acelerar, aprender, fazer novas amizades e descobrir o competidor que existe dentro de você, esta é a sua oportunidade.

FDK Entry Series – Copa de Novatos

Categorias Leve, Médio e Pesado

Kartódromo de Jardim Camburi – Vitória/ES

Inscrições: www.fasdekart.com.br

Assim como Filipe Salomão, você também pode transformar um sonho em realidade e escrever sua própria história dentro das pistas.