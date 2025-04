Capixaba Thâmela Coradello conquista etapa de Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Thâmela Coradello conquistou o título da segunda etapa do Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrada nesse domingo (13), em Saquarema, Rio de Janeiro. Ao lado da parceira sul-mato-grossense Victoria Lopes, a capixaba faturou a medalha de ouro após derrotar as norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Basher por 2 sets a 1 (21/19, 16/21 e 15/10).

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer, Thâmela iniciou a dupla ao lado de Victoria em julho do ano passado. Em seis etapas do Elite 16 do Circuito Mundial, disputadas durante esse período, foi a quarta vez que elas chegaram ao pódio da competição.

“Realmente, a nossa parceria, a nossa conexão e a nossa vontade fazem muita diferença. A gente quer muito conquistar títulos e isso fala mais alto ali no cansaço. Teve momentos em que estávamos realmente exaustas, mas a gente brigou até o fim”, comentou Thâmela Coradello, referindo-se ao terceiro set da decisão contra as americanas.

“A gente tem que ser resiliente, tem que lutar. E, graças a Deus, o título veio. É um título muito importante para o nosso time e a gente está superfeliz”, completou a capixaba Thâmela Coradello.

As parceiras já vinham de um ótimo resultado na semana passada, quando haviam conquistado a etapa do Circuito Brasileiro, também em Saquarema (RJ), numa final diante das atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/15), quebrando uma invencibilidade da dupla de ouro do Brasil, que vinha desde os Jogos de Paris, em 2024.

E o mês de abril segue agitado para elas: a partir desta quarta-feira (16), já começa a disputa da terceira etapa do Elite 16 do Circuito Mundial, em Brasília (DF).

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).