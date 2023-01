CARIACICA | Bolsa Atleta 2023: inscrições abertas para todas as faixas etárias

today26 de janeiro de 2023 remove_red_eye54

Para incentivar os atletas de alto rendimento de Cariacica e aqueles que estão em plena forma a levar o nome da cidade para competições nacionais e internacionais, a Secretaria de Esporte e Lazer (Semesp) abriu as inscrições para a Bolsa Atleta. O edital da Lei Horácio Carlos Rosa foi publicado na terça-feira (24). As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro.

No total estão sendo oferecidas 68 bolsas, 17 a mais que em 2022. Somente atletas residentes em Cariacica podem se inscrever para receber o benefício, que foi dividido nas seguintes categorias: Bolsa Atleta Internacional; Bolsa Atleta Nacional; Bolsa Atleta Estadual; Bolsa Atleta Estudantil e Bolsa Paratleta.

A Bolsa Atleta fornece ajuda de custo para o atleta para aquisição de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, alimentação, suplementação, material de treino e instrumentos referentes à modalidade praticada.

“Continuamos em 2023 com o incentivo aos grandes nomes e às promessas do esporte de Cariacica. Que seja um ano de muitas conquistas e que o nome de Cariacica, que é um celeiro de atletas, esteja em todos os cantos do Brasil e do mundo. Ao todo o investimento é de R$ 364.200,00”, disse Sérgio Côgo, secretário de Esportes.

Lei Horácio Rosa

A lei de incentivo ao esporte Horácio Carlos Rosa, criada em 2014, e reformulada em 2019, vem beneficiando atletas e paratletas do município em competições estaduais, nacionais e internacionais. Horácio Carlos Rosa foi um radialista esportivo de destaque no Estado e sua voz marcante era comparada ao do também locutor referência da Rádio Globo Jorge Curi.

Propostas

As propostas deverão ser obrigatoriamente entregues por meio de formulário eletrônico, atendendo às orientações do edital entre os dias 25 de janeiro até 23 de fevereiro. O resultado final será publicado no site da prefeitura de Cariacica no dia 14 de março.

Clique aqui para ler o edital e conferir a documentação completa.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.



Anexos:

Anexo I – Requerimento de Inscrição

Anexo II – Declaração de comprometimento

Anexo III – Plano de treinamento e competições para 2023

Anexo IV – Declaração da Entidade Estadual de Administração do Esporte (Federação)

Anexo V – Declaração da Entidade Nacional de Administração do Esporte (Confederação)

Anexo VI – Declaração da Instituição de Ensino

Anexo VII – Checklist da Inscrição

foto Cláudio Postay