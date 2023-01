CARIACICA | Inscrições abertas até nesta sexta, 20, para oficina de inicialização musical

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cariacica (Semcult) vai abrir 50 vagas para a oficina de alfabetização musical e de flauta doce. O curso é gratuito.

As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (20) no Centro Cultural Frei Civitella, das 13h às 17 horas. As aulas serão às segundas, das 18h às 19h e das 19h às 20h. São 25 vagas por turma.

Serão aulas teóricas e práticas ministradas pelo professor e regente Rondinelly Mendes. Podem participar moradores de Cariacica com idade a partir de 12 anos.