CARIACICA | Unidades de Saúde de Itaquari e Rio Marinho oferecem atividades físicas para crianças

today30 de março de 2023 remove_red_eye61

Com o objetivo de estimular a prática de exercícios e promover orientações sobre as vantagens de ter hábitos saudáveis, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Rio Marinho e Itaquari oferecem atividades físicas gratuitas para crianças de 5 a 12 anos.

As crianças fazem atividades como polichinelo, flexões, corrida, ginástica, entre outras. Em Rio Marinho as aulas acontecem terça e quinta-feira, às 13h30. Já em Itaquari segunda e sexta-feira, às 7h, e terça e quinta-feira, às 13h. Tudo é acompanhado por profissionais de educação física. Para acessar o serviço basta procurar a UBS e se cadastrar.

O professor de educação física, Pedro Henrique Leal dos Santos, que monitora as crianças na UBS de Rio Marinho, destaca que as atividades não possuem restrições e são abertas para todos da faixa etária.

“O foco do programa são as crianças que possuem obesidade infantil. Mas ele é aberto para todas, pois atividade física e uma boa orientação nutricional sempre são bem-vindas”, disse.

Enzo Antony Souza de Assis e a tia, Solange Teixeira da Silva.

Uma das crianças que participam do projeto em Rio Marinho é Enzo Antony Souza de Assis, de 8 anos. “Eu gosto muito de participar. Gosto das atividades que o professor passa. Me sinto bem, pois encontro os meus amigos aqui e aproveito para brincar também”.

“Ele gosta muito das atividades. É muito bom para o desenvolvimento das crianças”, disse a tia de Enzo, a revendedora Solange Teixeira da Silva.