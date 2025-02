Carnaval 2025 na Orla: mais espaço, mais conforto e muita folia em Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy preparou uma programação especial para o Carnaval 2025, que acontecerá nas praias de Marobá e Neves, garantindo cinco dias de festa, de 28 de fevereiro a 4 de março.

Este ano, o evento ganha um cenário ainda mais especial: ambas as praias estão com Orla totalmente revitalizada, o que oferece mais espaço, conforto e infraestrutura para quem deseja curtir a folia com segurança e comodidade.

Além da vasta programação musical haverá o Jogo das Estrelas, no sábado (01), com ex jogadores, na praia de Marobá, a partir das 16h.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

MAROBÁ

Sexta-feira, 28 de fevereiro

22h – Beijo Apimentado

Sábado, 1º de março

16h – Jogo das Estrelas

20h – Banda Kebradeira

22h – Os Travessos

Domingo, 2 de março

16h – Pele Morena

20h – Thifany Boleli

22h – Rômulo Santos

Segunda-feira, 3 de março

16h – Emerson Xumbrega

20h – Seu Moço

22 – Thaiane França

Terça-feira, 4 de março

16h – Felipe Fantin

20h – Léo Lima

22h – Banda Axé Bahia

PRAIA DAS NEVES

Sábado, 1º de março

15h – Banda Kebradeira

17h – Thifany Boleli

Domingo, 2 de março

15h – Bana Kebradeira

17h – Os travessos

Segunda-feira, 3 de março

15h – Seu Moço

17h – Rômulo Santos

Terça-feira, 4 de março

15h – Pele Morena

17h Banda Axé Bahia