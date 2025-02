Carnaval com blocos, bandas, matinê e desfile em Alfredo Chaves

A festa mais aguardada do Brasil está chegando. E em Alfredo Chaves o carnaval 2025 será de muita animação. Serão cinco dias de folia na sede e três em Matilde. Blocos, bandas, matinê e desfile irão animar as ruas da cidade e do distrito de Matilde entre 28 de fevereiro e 04 de março.

Na sede, de sexta a terça, haverá matinês todos os dias, além de bandas no palco e bloco pelas ruas da cidade. O tradicional desfile da Unidos da Macrina também promete muita alegria e emoção.

Já em Matilde, a maior festa popular brasileira, acontece de sábado a segunda. Por lá se apresentam blocos nativos, além de diversas bandas.

Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Brusch, a programação oficial será finalizada esta semana. “Estamos nos últimos detalhes para lançar a programação. Além dessas atrações, teremos novidades”, adiantou.

Rainha de Bateria

O bloco Unidos da Macrina já se prepara para o desfile com ensaios periódicos. Também irá promover a escolha da ‘Rainha de Bateria’.

Interessadas tem até dia 10 de fevereiro para se inscrever. Após, as candidatas serão julgadas por uma comissão que irá definir a rainha.