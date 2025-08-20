Carnaval de Vitória dobra de tamanho em 2026: entenda como será a folia em fevereiro

O Carnaval de Vitória terá um novo formato em 2026: os desfiles do Grupo Especial agora vão acontecer em duas noites, nos dias 6 e 7 de fevereiro, com dez escolas apostando em grandes apresentações no Sambão do Povo. A venda de ingressos será anunciada em breve.

A decisão, incentivada pela Prefeitura Municipal de Vitória e implementada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), em conjunto com as agremiações, tem como objetivo otimizar a organização, a segurança e a valorização do espetáculo do carnaval capixaba. Essa nova configuração elimina, por exemplo, os antigos problemas de atrasos e apresentações sob o sol, que acabavam acontecendo no formato de uma única noite com sete agremiações, em vigor desde 2015.

“Serão duas noites, porque o nosso carnaval está crescendo. Com carros alegóricos cada vez maiores, os espaços na concentração e na dispersão do Sambão do Povo estão cada ano mais disputados. Vale lembrar que em outubro de 2024, o regulamento foi alterado, permitindo que as alegorias ganhassem até dois metros a mais de altura, chegando a 11 metros”, afirmou Edson Neto, presidente da Liesge. O desfile da série ouro será mantido no último fim de semana antes do carnaval do resto do país.

As escolas de samba já definiram os enredos e prometem desfiles com temas que abordam ancestralidade, espiritualidade, natureza e homenagens a personagens regionais. O objetivo é levar à avenida reflexões sociais, ambientais e culturais, dando cada vez mais identidade ao Carnaval capixaba.

Confira a ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2026 e enredos:

Sexta-feira, 6 de fevereiro

Pega no Samba: “Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião ancestral da natureza” – enredo sobre a história e simbologia do Caboclo Sete Flechas, destacando povos originários e espiritualidade.

Novo Império: “Aruanayê – Guardiãs dos mistérios ancestrais” – celebração do protagonismo feminino com narrativas de xamãs africanas e guerreiras indígenas nas florestas capixabas.

Unidos de Jucutuquara: “Arreda homem que aí vem mulher” – que homenageia Maria Padilha, figura associada a mitos de magia, sedução e poder espiritual, tornando-se uma entidade cultuada, principalmente nas religiões afro-brasileiras.

Mocidade Unida da Glória (MUG): “O diário verde de Teresa” – homenagem à naturalista, exploradora e princesa alemã Teresa da Baviera, que visitou o Espírito Santo em 1888.

Imperatriz do Forte: “Xirê: Festejos às Raízes” – enredo promete celebrar a ancestralidade e exaltar a raiz dos componentes do Forte

Sábado, 7 de fevereiro

Rosas de Ouro: “Escrito nas Estrelas”, explorando a astrologia e sua influência na história da humanidade.

Unidos da Piedade: “Papo Furado” – homenagem a um dos mais importantes sambistas do Espírito Santo, um dos fundadores da escola o primeiro intérprete da primeira escola de samba do Estado.

Independente de Boa Vista: “João do Congo: A voz que dança nas folhas da resistência” – enredo homenageia a cultura do Congo de Máscaras de Roda D’Água, em Cariacica, e o personagem folclórico João Bananeira, figura central do carnaval local.

Chegou o Que Faltava: “Orí – Sua cabeça é seu guia” – Escola convida a refletir sobre a importância de olhar para dentro, onde reside a força sagrada do Orí, que representa a cabeça e o destino de cada indivíduo.

Andaraí: “Oxumarê: a serpente que une o céu e a terra” – a escola pretende celebrar sua própria história e espiritualidade, destacando a influência dos orixás e a força da ancestralidade.

Os barracões das escolas já vivem clima de preparação intensa, e a expectativa da Liesge é de que as mudanças e os novos enredos elevem ainda mais o nível dos desfiles e reforcem a posição do carnaval capixaba como um dos mais importantes do Brasil.