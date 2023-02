Carnaval em Cachoeiro: desfile de blocos vai encher Beira Rio de cores e histórias

Na próxima segunda-feira (20), toda a energia do Carnaval tomará conta da Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro, com o tradicional desfile de blocos da cidade.

Cantando diferentes enredos, as agremiações se apresentarão, a partir das 21h, com todos os elementos marcantes da mais importante festa popular brasileira, como fantasias, baterias, baianas, passistas, mestre-sala, porta-bandeira, carros alegóricos e muito samba no pé.

O percurso definido para o desfile começa na altura do antigo Hotel San Karlo e vai até a entrada da Rua Severino Matias de Souza (por trás da Praça de Fátima), onde os blocos farão a dispersão.

O bloco “Escola de Bambas: Oficina da Vida”, do bairro Vila Rica, fará sua estreia no Carnaval cachoeirense, com o enredo “Na fanfarra ou na folia, meu prazer é você vir no balanço desse trem, vou brincando até Muqui”, em homenagem à história muquiense.

De acordo com o bloco, o público pode esperar muitas referências ao município e as suas manifestações culturais, como as quadrilhas juninas, o Boi Pintadinho e a Folia de Reis.

Já a “Independentes do Aquidaban” promete reviver a essência dos clássicos carnavais de rua. Com o enredo “Pra cair nessa folia, hoje vale qualquer fantasia”, a proposta é convidar o público presente a se juntar ao desfile. A apresentação contará com a participação do grupo de dança do Centro de Convivência “Vovó Matilde”.

Fundada em 2012, a “Vem Quem Quer”, também do Aquidaban, levará, para a avenida, o enredo “Dois pra lá, dois pra cá… num baile verde e rosa, o clube da seresta te chama para dançar”, uma homenagem à casa de shows que, por muitos anos, movimentou a cena musical cachoeirense.

De acordo com a organização, o bloco quer encher a Beira Rio de animação, após o período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, quando não foi possível comemorar o Carnaval.

“Os desfiles de blocos de carnaval são pontos altos dessa grande festa popular, que envolvem muita música, dança, figurinos e adereços típicos, além de toda a energia e alegria contagiante que caracterizam o período carnavalesco. É o resgate dessa tradição que estamos propondo, por isso, convidamos o público para prestigiar as agremiações que ajudam a manter viva, em nosso município, essa importante representação cultural do nosso país”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

Seleção por edital

Selecionados por meio do edital 022/2022, da Semcult, os blocos terão 60 minutos para realizarem seus desfiles, com um número mínimo de 100 componentes por agremiação.

Os foliões deverão estar fantasiados e distribuídos em, no mínimo, três alas: comissão de frente; baianas e bateria; mestre-sala e porta-bandeira.

Com o apoio financeiro obtido a partir da seleção, as agremiações puderam investir na confecção de adereços e de outros elementos necessários à realização dos desfiles.

“Além de incentivar as comunidades a manterem a tradição do carnaval, isso tem um impacto econômico, ao mobilizar uma cadeia de atividades composta por prestadores de serviços e comércios locais”, avalia Fernanda Martins.

Mudanças no trânsito

Para viabilizar o desfile dos blocos, na segunda (20), o acesso à Beira Rio, pela Rua Siqueira Lima, será bloqueado para veículos das 20h às 00h. O objetivo também é garantir mais segurança aos componentes e ao público espectador.

Com isso, os condutores que seguirem pelas ruas Capitão Deslandes e Rui Barbosa, nesse período, serão desviados para a Rua Costa Pereira. Quem descer pela Rua Dona Joana terá como opção utilizar a ponte Fernando de Abreu para contornar as vias interditadas.

Programação Carnaval 2023

A prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), preparou uma extensa programação cultural de Carnaval para toda a família. Confira as atrações:

18 de Fevereiro – Sábado

18h – Apresentação Musical (Trio Nó na Madeira).

20h – Concurso de Marchinha Carnavalesca.

21h – Concurso de Rei Momo.

21h30 – Concurso de Fantasia de Luxo e de Originalidade.

22h – Apresentação Musical (Banda Auge).

19 de Fevereiro – Domingo

18h – Matinê Infantil (Choro S/A).

20h – Apresentação Musical (Juma Gamel).

22h – Apresentação Musical (Banda Abadart).

20 de Fevereiro – Segunda Feira

17h – Matinê Infantil (Choro S/A).

19h – Apresentação Musical (Michele Freire e Banda).

21h – Apresentação dos Desfiles de Blocos.

21 de Fevereiro – Terça-feira

18h – Matinê Infantil (Choro S/A).

20h – Apresentação Musical (Grupo Pele Morena).

22h – Apresentação Musical (Bateria Malícia Samba).

