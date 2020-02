Carnaval nas montanhas: Alfredo Chaves se organiza para botar blocos na rua

Agora é momento de trazer alegria para Alfredo Chaves, depois de tantas notícias tristes.

O motivo? Os blocos de rua, Grito de Carnaval e apresentação de bandas que os distritos de Matilde, Ibitiruí e a comunidade de São Roque de Maravilha estão organizando para comemorar uma das maiores festas populares brasileiras: o carnaval.

Em Matilde, a festa com muito brilho e animação começa no sábado (22) e segue até segunda-feira (24) com uma programação variada, desde trio elétrico, desfiles de blocos carnavalescos, apresentação de bandas e matinê.

Já em São Roque de Maravilha, o ponto alto da festa popular será no domingo (23) com o Grito da Siriema, com direito a concurso de marchinhas sobre o tema. A disputa para saber quem sabe mais sobre a ave típica da região, tem aguçado a criatividade dos moradores. Conforme organizadores, o concurso irá eleger uma entre quatro composições. A premiação ao vencedor ficou por conta do comércio local, Cláudio Material de Construção.

Em Ibitiruí a diversão está garantida no Bar do Valcir, com entrada franca todos os dias de folia. De sábado (22) até terça-feira (25), duas bandas já foram confirmadas para fazer o agito da galera. Para a criançada não ficar de fora tem matinê todos os dias.

Em todas estas comunidades há opções de pousadas com pacotes especiais de hospedagens, sempre conforme a preferência do turista. Para saber sobre telefones de contatos e outras informações acesse o Portal do Turismo.

Na sede o carnaval oficial da cidade, organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, foi cancelado devido ao estado de calamidade pública decretado pelo município.

Programação por comunidade

MATILDE

Sábado – Dia 22/02

17h : Bloco “Tem Tatu na Mata” com Trio Elétrico do Paulete

Concentração: campo de Futebol

20h30: Banda Hellys – Clube de Matilde – entrada franca

Domingo – Dia 23/02

17h: Bloco do Galo e Bloco do Paulete

Concentração: campo de Futebol

20h30: Banda Swing Serrano

Local: clube de Matilde – Entrada Franca

Segunda- feira – Dia 24/02

16h : Bloco Aranha Elétrica e Cordão das Aranhas de Mathilde

Concentração: Bar do Alair

17h: Matinê

20h: DJ com melhor das músicas de carnaval

Local: clube de Matilde – Entrada Franca

IBITIRUI: Bar do Valcir – entrada franca todos os dias

Sábado – Dia 22/02

20h : Show com Leandro e seus Teclados

Domingo – Dia 23/02

20h: Show com Rafaeli e Higor

Terça –feira – Dia 25/02

20h : Show com Leandro e seus Teclados

Todos os dias haverá matinê para as crianças com brincadeiras e danças.

SÃO ROQUE DE MARAVILHA

Domingo – Dia 23/02

19h : abertura do carnaval com o Grito da Seriema

Local: Salão comunitário

Fantasias dos casais e ornamentação do espaço com o tema de “Pierrot e Colombina”, personagens do estilo teatral nascido na Itália no século XVI que tinha como objetivo levar o teatro para todos, com muita improvisação e sátira social.

Apresentação musical

Resultado final do Concurso de Marchinhas