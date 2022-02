Carnês do IPTU 2022 já estão disponíveis no site da Prefeitura de Presidente Kennedy

today21 de fevereiro de 2022 remove_red_eye97

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2022 já estão disponíveis no site da Prefeitura de Presidente Kennedy. Para gerar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM – boleto), o cidadão deve acessar o banner “IPTU Fácil 2022”, inserir o número de inscrição ou o CPF, imprimir e pagar em uma lotérica da cidade ou nas agências do Banco do Brasil, Banestes ou Caixa Econômica Federal.

Caso tenha dificuldade na emissão do boleto pela internet, o contribuinte pode solicitar o documento pelo e-mail [email protected] ou solicitar presencialmente na Divisão de Arrecadação Tributária – DAT, situada à Rua Átila Vivacqua, 49, Centro, no período de 8h às 17h.

O proprietário que pagar em cota única terá um desconto de 20% sobre o valor do tributo – modalidade disponível até o dia 31 de março de 2022. O pagamento, sem o desconto, poderá ser parcelado em até três vezes.

O IPTU representa uma das principais fontes de receitas próprias do município. O pagamento do imposto em dia evita a incidência de multas e juros, além de possibilitar que o município possa reverter o dinheiro em serviços para à população.

Confira as datas de vencimento da cota única e das parcelas:

Cota única: 31/03/2022

1ª parcela: 31/03/2022;

2ª parcela: 30/04/2022;

3ª parcela: 31/05/2022.