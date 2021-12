CARTÃOGV | Assembleia aprova urgência para projeto do deputado Bruno Lamas

today14 de dezembro de 2021 remove_red_eye58

Um dia depois do governo anunciar que quem utiliza o Sistema Transcol para se deslocar na Região Metropolitana da Grande Vitória poderá contar com mais um parceiro na hora de recarregar seu CartãoGV, o app de pagamentos PicPay, a Assembleia Legislativa aprovou a urgência e poderá votar amanhã (15) uma proposta mais ampla: a que permite a recarga com carteiras eletrônicas (cartões de crédito, débito, além do Pix).

A proposta, de autoria do deputado Bruno Lamas e protocolada no dia 6 de julho deste ano, teve a urgência aprovada hoje (14) pela Casa.

Por meio dela, o Transcol deve aceitar carteiras eletrônicas (de crédito, débito, Pix e PicPay) para o pagamento da passagem e, também, nos pontos de recarga com o uso das novas tecnologias.

“O projeto busca atender à necessidade do povo capixaba, decorrente da evolução tecnológica das formas de pagamento e tratamento adequado e equânime dos consumidores e contribuintes nos transportes coletivos urbanos intermunicipais e estadual”, disse Bruno, na justificativa da proposta.

O parlamentar, inclusive, propôs que o procedimento pudesse ser efetuado, inclusive, de dentro dos ônibus, disponível para uso imediatamente após o empenho.

Após ouvir os usuários do sistema, Bruno constatou que uma das grandes reclamações dos passageiros é o fato deles não terem opções tecnológicas para efetuar a recarga.

Na forma de decreto, Casagrande anunciou, nas suas redes sociais, o que chamou de “avanço para o transporte público e para o Sistema Transcol”.

“Com a possiblidade de recarga do CartãoGV com o PicPay, o usuário terá maior facilidade e comodidade quando precisar abastecer seus créditos. Além disso, é um aplicativo capixaba que ganhou todo o País”, afirmou Casagrande.

O CartãoGV pode ser adqurido nos postos de venda GVBus, nos terminais, redes físicas de parceiros ou ainda em máquinas de auto-atendimento, pelo valor de R$ 10, que são convertidos em créditos. Os pontos de recarga do CartãoGV podem ser consultados no site: www.cartaogv.com.br

Saiba mais: como adquirir o CartãoGV

Para adquirir o CartãoGV nas máquinas de auto-atendimento, basta escolher a opção “Faça Seu Cartão” na tela inicial.

Em seguida, a pessoa deve digitar o número do CPF no teclado. Na sequência, deve selecionar o valor da recarga, que deve ser no mínimo de R$ 10. Se o pagamento for em dinheiro, não é possível efetuar troco.

Concluído este processo, o CartãoGV será liberado pelo dispenser da máquina.