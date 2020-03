Carteira de Trabalho é emitida apenas na versão digital: saiba como funciona

A Carteira de Trabalho Digital já é uma realidade para os trabalhadores brasileiros. Agora, será possível substituir a carteira física pelo documento digital. E foi pensando em reduzir a burocracia e diminuir os custos, que o Governo Federal – Dataprev – desenvolveu um aplicativo onde a versão em papel é substituída pela carteira online. Com isso, as unidades de atendimento não estão mais emitindo carteiras de trabalho físicas. As regras foram anunciadas em setembro de 2019.

Mas é recomendado ao trabalhador que guarde o documento físico para comprovação dos vínculos empregatícios.

O objetivo da implantação do sistema digital é facilitar a vida dos trabalhadores que terão sempre à mão o documento para fazer uma consulta caso precise, como por exemplo, todas as experiências profissionais formais.

Como acessar

Primeiro acesse o site https://www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego, clique em ‘obter’ na aba de Carteira de Trabalho Digital e, em seguida, em solicitar, vá em ‘Quero me Cadastrar’, caso não tenha habilitado o documento e, por fim, informe os dados solicitados e crie uma senha de acesso.

Quem não conseguir gerar a senha de acesso deve solicitar a carteira digital pelo Internet Banking do seu banco (Caixa ou Banco do Brasil).

Como baixar no celular

Para baixar gratuitamente o aplicativo, o trabalhador deverá acessar a loja virtual (Apple Store, para iOS, e Play Store, para Android).



Após, é preciso fazer um cadastro com informações pessoais e profissionais. Quem já tem cadastro no sistema acesso.gov.br, basta usar o mesmo login e senha no App Carteira de Trabalho Digital.