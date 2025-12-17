Casa no Jardim Maily reforça valorização imobiliária em Piúma

Localizado entre os bairros mais nobres e desejados de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, o Jardim Maily continua se destacando pelo crescimento ordenado, tranquilidade e alta valorização imobiliária. É nesse cenário que uma casa residencial vem chamando a atenção de quem busca qualidade de vida aliada a segurança e um bom investimento.

O imóvel possui uma planta funcional e bem distribuída, contando com dois quartos, sendo uma suíte, além de sala confortável, cozinha prática, área de serviço e garagem com capacidade para dois veículos. Pensando no bem-estar e na tranquilidade dos moradores, a residência dispõe ainda de cerca elétrica e portão eletrônico, oferecendo mais segurança e praticidade no dia a dia.

Com valor de R$ 550 mil, a casa apresenta uma condição de negociação facilitada, aceitando financiamento pela Caixa Econômica Federal, além da possibilidade de utilização de carro ou moto como parte da entrada, o que amplia o acesso para diferentes perfis de compradores.

Especialistas do setor imobiliário apontam o Jardim Maily como uma das áreas com maior potencial de valorização em Piúma, devido à infraestrutura consolidada, perfil residencial e constante procura por imóveis na região.

Interessados em obter mais informações ou agendar uma visita podem entrar em contato diretamente pelo telefone (28) 9 9881-3599.