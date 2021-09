Casaca toca este sábado (25) em Cachoeiro de Itapemirim

A banda Casaca está com agenda cheia após a retomada dos eventos, graças ao avanço da vacina e um maior controle no ES em relação à pandemia. Este sábado, 25, o grupo se apresenta em Cachoeiro de Itapemirim, na casa de show Coração Sertanejo, a partir das 22 horas.

E já tem agenda marcada até março de 2022: além de Cachoeiro, dia 9 de outubro o show é em Marataízes, no Mirante Lounge; dia 15 na Serra, na Casa Roots; e dia 30 em Castelo.

Já em novembro o Casaca volta a Cachoeiro, com apresentação no Verdinho Bar, dia 6. Em dezembro a banda também retorna a Marataízes, no dia 4; e faz um show em Itacaré, na Bahia, dia 11. Em janeiro o grupo toca em Linhares, dia 15; e, em março, em Jaguaré, dia 12.

Além da agenda cheia com a possibilidade dos shows, o Casaca já prepara o lançamento de seu sexto disco, com 13 canções inéditas e feats especiais: um deles é em parceria na música “Do Teu Jeito” com o vocalista do Maskavo, o Marceleza.

Informações Cachoeiro

Quando: 25/09

Onde: Casa de show Coração Sertanejo

Ingresso: R$ 20 pista premium e R$ 40 área vip

Informações: (28) 9 9957-0639

Agenda Completa

– 9/10: Marataízes, no Mirante Lounge

– 15/10: Na Serra, na Casa Roots

– 30/10: Castelo (local a definir)

– 6/11: Cachoeiro de Itapemirim, no Verdinho Bar

– 4/12: Marataízes (local a definir)

– 11/12: Itacaré (BA)

– 15/01: Linhares (local a definir)

– 12/03: Jaguaré (local a definir)