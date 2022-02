Casagrande acompanha operação teste com uso do Cerco Inteligente na Grande Vitória

today18 de fevereiro de 2022 remove_red_eye71

O governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou na manhã desta sexta-feira (18), o primeiro teste da utilização do Cerco Inteligente dentro de uma operação policial. Os gestores das instituições envolvidas se reuniram no Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), onde puderam presenciar uma simulação de abordagem a veículos com restrição de furto e roubo.

A operação foi realizada, das 7h às 12h, pela Polícia Militar, Polícia Civil e guardas municipais de Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, cinco pontos de bloqueio foram montados na Rodovia ES-010, em Manguinhos, na Avenida Leste-Oeste, em Cariacica e Vila Velha, além da Avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana, Cariacica.

Na reunião, as autoridades presentes puderam acompanhar uma abordagem, em tempo real, de dois veículos da Sesp que foram inseridos de maneira a simular uma restrição de furto e roubo, com o objetivo de identificar o tempo de resposta das equipes operacionais. O objetivo é desenvolver e aperfeiçoar os protocolos do uso da ferramenta, que vai servir não somente para recuperação de automotores, mas também será fundamental na investigação de crimes.

Casagrande destacou a importância dos investimentos do Governo do Estado em tecnologia no auxílio à segurança pública. “O Cerco Inteligente é uma ferramenta importante com utilidade em várias áreas e vai fazer a diferença também na segurança pública. Serão implantadas mais de 1.600 câmeras, além da plataforma que coleta os dados. Futuramente teremos a capacidade de usar esses dados para ajudar nas investigações usando a identificação civil e criminal, através do reconhecimento facial. Outro fator importante é que nossas abordagens, nossas blitze, não serão mais feitas às cegas, mas sim usando a inteligência”, disse.

“Esse é um dia muito importante, tendo em vista que se trata da primeira utilização do Cerco Inteligente dentro de uma operação policial. É muito bom fazer parte de uma gestão que tem o foco na Segurança Pública de maneira ampla. Teleflagrante, identificação digital, microcomparador balístico e computação embarcada. Estamos falando de um ciclo completo de ferramentas que facilitam o trabalho policial e investigativo. Nosso Estado está em um caminho de evolução constante nas mãos do governador Renato Casagrande”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

O subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Márcio Celante, realizou uma apresentação sobre o treinamento e uso da tecnologia, destacando ainda a importância da integração entre as forças envolvidas visando a utilização eficaz da ferramenta.

“A gente tem que agradecer a todas as instituições envolvidas pela dedicação, principalmente a Polícia Militar, que tem o maior efetivo disponível. Essa é uma entrega extremamente importante e que vai modificar a forma de fazer segurança pública. Nossos operadores passaram por capacitação no Ciodes [Centro Integrado Operacional de Defesa Social], para tentar dar uma resposta de forma rápida e eficiente. Hoje estamos atuando em cinco pontos e esperamos que esse teste seja um sucesso”, declarou Celante.

Até o momento, 17 câmeras já foram instaladas com recurso inteligente da leitura de placas, reconhecimento facial e até mesmo de características dos veículos, como adesivo, cor, marca ou modelo. O objetivo é que ainda no primeiro semestre desse ano a maior parte dos 1.650 equipamentos previstos esteja instalada nos 290 pontos de fiscalização em todo o Espírito Santo.