Casagrande anuncia editais para obras e projetos de infraestrutura em mais de 15 cidades

5 de janeiro de 2022

Foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na tarde desta quarta-feira (05), a publicação de editais para obras e projetos de infraestrutura em mais de 15 municípios capixabas. São mais de meio bilhão de reais em 12 obras e dois grandes projetos de implantação e reabilitação de rodovias, além da construção de pontes. As intervenções serão executadas por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).



“É muito bom anunciar um edital de R$ 560 milhões em obras dentro dos R$ 2,7 bilhões que vamos fazer este ano. Trabalhamos com alguns pilares, um deles é o da infraestrutura, que é fundamental para nós. Veja como isso muda a vida das pessoas. Elas se animam quando você faz um investimento desses – uma nova ligação rodoviária ou melhora uma rodovia. São obras que estão retomando ou reiniciando, além de trechos novos. Obras de qualidade para ficarem por muito tempo. Porque a infraestrutura ajuda a desenvolver o nosso Estado, pois não queremos ficar atrás de ninguém”, afirmou o governador Casagrande, durante a solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.



Para o diretor presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, esta é uma grande conquista para os capixabas. “Melhorar a logística das regiões norte, sul e noroeste é ajudar o desenvolvimento do Espírito Santo. Este pacote faz parte de uma série de obras espalhadas pelo Estado, para dar um choque de infraestrutura em todas as regiões. A publicação dos editais é um coletivo de toda equipe do DER”, ressaltou.



De acordo com Maretto, essas obras e projetos foram muito aguardadas pelos mais de 15 municípios contemplados. “O pacote dessas 12 obras tão expressivas e a contratação desses dois grandes projetos foram baseados em critérios técnicos e econômicos. Sabemos a importância dos investimentos e como isso marca a vida das pessoas. Estamos fazendo um conjunto histórico de investimentos no Estado como jamais havia sido visto. É um sonho sendo realizado”, disse.



Serão contemplados os seguintes trechos:

1 – Reabilitação da ES-080 – Três Vendas – Água Doce do Norte: extensão 25 km – Investimento de R$ 76.789.893,76



2 – Implantação da ES-164 – Trecho Fontinelli – Alto Mutum Preto: extensão 29,5 km – Investimento de R$ 112.938.894,28



3 – Implantação Entr. BR-101/ Entr. ES-315 – Entr. ES-010 – Binário (Guriri): extensão 24,6 km – Investimento de R$ 117.634.302,60



4 – Reabilitação da ES-360: Rio Bananal – Entr. ES-245 (Governador Lindenberg): extensão 13,40km – Investimento de R$ 67.679.791,07



5 – Implantação da ES-375, Trecho: Agrovila – Itaçu: extensão 9,5 km – Investimento de R$ 42.000.000,00

6 – Implantação da ES-379: Entr. BR-262 (Irupi) – Entr. ES-185 (Iúna): extensão 23,9 km – Investimento de R$ 91.325.475,83

7 – Ponte da Cachoeirinha (Alfredo Chaves): 42m de extensão – Investimento de R$ 5.142.320,32



8 – Ponte sobre o Rio Castelo em Esplanada: 42m de extensão – Investimento de R$ 4.306.007,49



9 – Ponte Sobre o Córrego Angelim (Itaúnas – Conceição da Barra): 19,7m de extensão – Investimento de R$ 3.052.714,11



10 – Ponte sobre o Córrego Velha Antônia (Itaúnas – Entr. ES-421 (Bairro Santana): 20m de extensão – Investimento de R$ 4.531.456,63



11 – Recuperação funcional da ES-245: Entr. ES-245 p/ Tiradentes – Entr. ES-245/Entr. ES-248: extensão de 60 km – Investimento de R$ 78.640.312,58



12 – Recuperação funcional da ES-248: Entr. ES-245/Entr. ES-248 – Entr. ES-356 (p/ Marilândia): extensão de 57,8km – Investimento de R$ 75.731.590,59



Foram anunciados os editais para contratação de projetos dos seguintes locais:

– Contratação de Estudos para implantação de área de escape na rodovia ES-166. Trecho: Entr. acesso para localidade de Fazenda do Centro e Entr. ES-379 (Castelo) – Investimento de R$ 364.185,57



– Contratação de serviços de pesquisas e levantamentos para pavimentação da Rodovia ES-493, trecho: Divino de São Lourenço – Entr. ES-190 (Patrimônio da Penha), extensão de 10,5km – Investimento de R$ 952.319,99