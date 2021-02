Casagrande anuncia edital para obras na orla de Meaípe

today26 de fevereiro de 2021 remove_red_eye42

O Governo do Estado anunciou a publicação do edital de licitação para as obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta sexta-feira (26).

“Vamos resolver esse problema da praia e da Rodovia. Esta obra está em sintonia com o que estamos fazendo no Estado, melhorando a infraestrutura. Estamos com um conjunto grande de investimentos, pois entendemos que investir em infraestrutura e educação são os pilares para nosso desenvolvimento. Os recursos para essa obra são do tesouro do governo”, disse o governador.

O edital foi publicado na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial do Estado. A obra é uma demanda antiga da região, que sofre com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia. Os trabalhos serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o preço máximo estimado é de R$ 68.299.704,70.

Entre os serviços que serão realizados estão a execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares, a fim de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas e a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros.

O diretor-presidente do DER, Luiz César Maretto Coura, explicou que “a obra de engordamento da praia de Meaípe vai ampliar a oferta de lazer e fortalecer o turismo da região, que conta com vários restaurantes, bares e casas noturnas. Além da necessidade de revitalizar a orla de Meaípe, que é uma das principais praias do Espírito Santo, a obra também vai impactar na proteção da Rodovia, uma vez que o enrocamento impede que haja fuga de areia da praia”.