Casagrande anuncia novos investimentos em Itaguaçu

today24 de janeiro de 2022 remove_red_eye58

Na manhã desta segunda-feira (24), em Itaguaçu, na microrregião Central Serrana, o governador do Estado, Renato Casagrande anunciou novos investimentos para o município. Foi assinada a Ordem de Serviço para construção de uma quadra poliesportiva no bairro Otto Luiz Hoffmann. Casagrande também anunciou o repasse de verbas para construção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) e para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Ivoni Comper Zimmer, no Centro da cidade.

“Estamos fazendo investimentos em todos os municípios do Espírito Santo. Se tem algo que gosto de fazer é de realizar entregas que mudam a vida das pessoas. No ano de 2013, o município de Itaguaçu sofreu com fortes chuvas e nós ajudamos na recuperação da cidade. Aquele foi um momento de tristeza, mas que reforçou a importância da força e união de todos. Hoje, estamos aqui anunciando mais investimentos em diversas áreas, dando mais condições ao município de se desenvolver”, afirmou o governador Casagrande.

Na área de esportes e lazer, o governador autorizou o início da construção de uma quadra poliesportiva coberta no bairro Otto Luiz Hoffmann, em um investimento de cerca de R$ 2 milhões, que será realizado em parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). O equipamento, de alto padrão, servirá para a prática de esportes em geral, além de possibilitar a realização de eventos culturais e comunitários.

Durante a solenidade também foram entregues materiais esportivos para cinco núcleos do Campeões de Futuro de Itaguaçu, nas modalidades: capoeira, futebol de campo, futsal, ginástica rítmica e handebol. O projeto do Governo do Estado, realizado por meio da Sesport, nos 78 municípios capixabas, oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos.

A previsão é de que os materiais sejam utilizados por mais de 200 crianças e adolescentes do município que estão cadastradas no projeto. Entre os itens entregues estão atabaques, berimbaus (viola, médio e gunga), agogô, pandeiros, bolas, apitos, redes, bombas, pratos demarcatórios, arcos, fitas, maças, tatames, cordas e cronômetros. A nova quadra poliesportiva também poderá servir de local para as atividades do Campeões de Futuro.

Assistência Social

A reestruturação e o fortalecimento da rede socioassistencial no Espírito Santo continua avançando. Em Itaguaçu, o governador anunciou o repasse de recursos para construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) do município. O valor do repasse feito pelo Governo do Estado ao município é de R$ 1 milhão.

O novo equipamento ficará localizado no bairro de Santa Fé e possibilitará o aumento da qualidade dos serviços de proteção social, especializados no atendimento de famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto etc.).

Educação

Durante a agenda, o governador anunciou a realização de obras na EMEI Ivoni Comper Zimmer, no Centro de Itaguaçu. A reforma da unidade de ensino será executada nas quatro salas de aula, auditório, nos três depósitos, na área de circulação e na brinquedoteca. Já a ampliação contemplará a construção de mais uma sala de aula, sala de diretor, secretaria escolar, sala de professores, um banheiro masculino, um banheiro feminino, um lavabo, refeitório, cozinha, dispensa, lavanderia e área de circulação.

Com a entrega da obra, a EMEI Ivoni Comper Zimmer ofertará mais 27 novas vagas, passando a atender 173 crianças da Educação Infantil, com idade de 4 e 5 anos. O valor de repasse do Governo do Estado ao Município é de R$ 757.725,80.