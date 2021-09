Casagrande anuncia novos investimentos em Jaguaré

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na noite dessa sexta-feira (24), em Jaguaré, microrregião Nordeste, para a inauguração do Espaço Multiesportivo Nicolau Falchetto, no Centro do município. Casagrande também anunciou novos investimentos em diversas áreas. A agenda oficial incluiu ainda visitas a obras e a participação no encontro do consórcio público PRODNORTE (Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Extremo Norte Capixaba).

Uma das principais entregas do Governo do Estado é o espaço multiesportivo de Jaguaré, localizado na Avenida Nove de Agosto, uma das principais vias do município. Foram investidos R$ 2,9 milhões na construção do espaço que conta com campo de futebol soçaite, duas quadras de tênis, quadra poliesportiva, pista de skate, vestiários, estacionamento, além de um campo de areia e pista de caminhada. Essa é uma das principais obras da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) nos últimos anos.

A expectativa é de que cerca de três mil pessoas sejam beneficiadas com o novo equipamento, entre elas, crianças e jovens que participam do projeto Campeões de Futuro, realizado pela Sesport. No local devem acontecer atividades dos núcleos futebol, futsal, karatê e vôlei.

“O esporte é um instrumento de integração, de enfrentamento à violência e de união entre as pessoas. Esse novo espaço vai embelezar a cidade. Estamos inaugurando a parte esportiva da praça e vamos terminar o restante em breve. Mesmo durante a pandemia, nós não paramos o trabalho no Estado, seja com obras como essa ou com convênios com os municípios. Fizemos muito e vamos fazer muito mais”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, agradeceu o Governo do Estado pela parceria com os municípios. “O governador Renato Casagrande é o segundo prefeito dos 78 municípios do Estado, seja pelo cuidado ou com investimentos que faz nas cidades. Esse complexo é importantíssimo e que já está sendo utilizado pela população. Queria agradecer pela atenção com Jaguaré e com os demais municípios”, declarou.

Além desse espaço, o evento contou também com a assinatura da Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada, no bairro Novo Tempo. A quadra ficará situada no terreno entre a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Novo Tempo, beneficiando toda a comunidade e os 360 alunos das duas unidades que ainda não tinham nenhum equipamento para prática esportiva. A previsão de conclusão da obra é para o primeiro semestre de 2022.

“A conclusão desse espaço multiesportivo mostra o quanto o esporte é importante para esta administração. O espaço ficou muito bonito e vai fomentar, ainda mais, o esporte em Jaguaré. Quanto à construção da quadra em Novo Tempo, essa era uma demanda antiga das duas escolas e que, felizmente, vamos conseguir atender”, frisou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Mais investimentos

Durante a solenidade, o governador também anunciou novos investimentos para o município em diversas áreas. “Nós gostamos de realizar, de entregar, de dar mais qualidade de vida à população. São investimentos em assistência social, uma área que precisamos dar muita atenção por conta do aumento da pobreza causada pela pandemia, investimentos em uma nova unidade da Polícia Militar, além da quadra de Novo Tempo que vai levar o esporte para as comunidades. Vamos seguir trabalhando e pisando no acelerador, investindo em 2022 muito mais do que neste ano”, disse Casagrande.

Na área de assistência social, foram assinados os termos para construção do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e para reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Jaguaré. As obras possibilitarão a ampliação e a melhoria da rede socioassistencial do município e representam um investimento total de R$ 1,3 milhão, integralmente oriundos do Tesouro Estadual.

Com o fortalecimento dos serviços básicos ofertados pelo Cras e dos serviços especializados oferecidos pelo Creas, os cidadãos de Jaguaré terão acesso a atendimentos que buscam garantir direitos básicos, além de acolhimento, prevenção e acionamento da rede de proteção social mediante ameaça desses direitos.

Também foi anunciada a transferência de recursos para o Projeto Compra Direta de Alimentos (CDA), que visa oferecer comida de qualidade e produzida por agricultores do próprio município às famílias e indivíduos em vulnerabilidade social. A fórmula do projeto estabelece que a produção dos agricultores seja adquirida pelas Prefeituras Municipais, com recursos repassados pelo Estado.

Em Jaguaré, serão repassados R$ 162,5 mil, beneficiando 25 agricultores familiares com valor de R$ 6,5 mil cada. Os alimentos adquiridos serão destinados para indivíduos e famílias que são atendidos pela rede de proteção social e para instituições socioassistenciais parceiras. Ao todo, serão quatro unidades receptoras (entidades).

Já na área de infraestrutura urbana, o Governo do Estado assinou um convênio com o Município de Jaguaré para a realização das obras de drenagem e pavimentação da implantação do acesso à área industrial no Trevo de Palmito, em um investimento de R$ 462,4 mil. A intervenção contempla 1.140 metros de pavimentação asfáltica, 319 metros de meio fio e 136 metros de sinalização horizontal, proporcionando aos moradores mais mobilidade, economia e qualidade de vida.

“A drenagem e pavimentação do acesso à área industrial de Jaguaré vai garantir à população o acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho, gerando emprego e renda, contribuindo assim para o desenvolvimento da economia local. Um acesso seguro e bem sinalizado que muito contribuirá para a melhoria do trânsito local, tanto para os pedestres, quanto para os veículos”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Na área da segurança pública, Jaguaré vai receber uma Companhia Independente da Polícia Militar. A unidade faz parte do pacote de ações anunciado pelo governador Casagrande no mês passado de reestruturação das Forças de Segurança no Espírito Santo. Ao todo, o Governo do Estado autorizou a abertura de quatro novas Companhias Independentes. No interior, além de Jaguaré, o município de Pinheiros vai receber uma nova unidade. Na Grande Vitória, serão abertas unidades em Nova Rosa da Penha (Cariacica) e São Torquato (Vila Velha).

“Com a reestruturação da Polícia Militar, autorizada e aprovada pelo governador Renato Casagrande, entendemos a necessidade de implantar a Companhia Independente em Jaguaré, o que vai trazer maior efetividade às ações policiais na região e dar autonomia ao comandante de área para pensar nas ações. É mais uma amostra do quanto essa gestão pensa na evolução da Segurança Pública em prol da população de todas as regiões do Espírito Santo. Agora, com a primeira turma de soldados se formando e a autorização de abertura de novas vagas, esperamos aumentar o efetivo e a capacidade de resposta da Corporação na Região Norte”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.