Casagrande apresenta Plano de Investimentos a vereadores da microrregião Litoral Sul

today5 de outubro de 2021 remove_red_eye37

Dando sequência às reuniões semanais com os integrantes de Câmaras Municipais, o governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu na manhã desta terça-feira (05), os vereadores da microrregião Litoral Sul para apresentação do Plano de Investimentos 2020/2021. Participaram do encontro no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, os vereadores dos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma.

Para o governador, as reuniões com as Câmaras Municipais têm sido fundamentais para apresentar os investimentos. “O Governo do Estado tem convênios com todos os 78 municípios e estamos realizando obras estruturantes em todas as regiões. Ouvir nossos vereadores, que estão mais próximos da população, é fundamental para entendermos onde estão as prioridades de cada cidade. Apresentar o que está sendo realizado e o que será feito, dá um norte aos nossos parlamentares”, declarou.

Os encontros são realizados em parceria com a Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves). O presidente da entidade, Waguinho França, que também é presidente da Câmara de São José do Calçado, reforçou a importância dessas reuniões.

“Quem é vereador sabe da parceria do governador Casagrande conosco, dando importância ao nosso mandato. Ao ter a primeira brecha para ter as reuniões, o governador conversou com a diretoria da Ascamves e já iniciamos essas reuniões com cada microrregião. Além disso, o governador está deixando sua equipe à nossa disposição para que possamos trazer as demandas. Também parabenizo o governador pela gestão da pandemia, pois o Espírito Santo é destaque e referência para o Brasil”, disse o presidente da entidade.

Durante a reunião, fizeram uso da palavra os presidentes das Câmaras e vereadores de todos os municípios presentes que apresentaram suas demandas e fizeram agradecimentos ao governador. Também estiveram presentes vereadores de Marilândia, que não puderam participar na data de sua respectiva região.