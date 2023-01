Casagrande autoriza construção da escola Terezinha Godoy de Almeida, em Anchieta

today6 de janeiro de 2023 remove_red_eye43

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta sexta-feira, dia 06, a construção de uma escola e também anunciou a entrega de armas à Guarda Municipal. O evento aconteceu no bairro Alvorada, ao lado da Vila Olímpica, local onde será edificada a unidade escolar.

Na ocasião, a prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado realizaram uma solenidade, cuja finalidade foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida e do Termo de Cooperação entre Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para recebimento de armamento.

Sobre a nova Escola

A Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida, que hoje funciona no Centro Cultural Anchieta, ganhará sua tão sonhada sede própria. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano, com área total de 2.652.98m2.

De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a escola terá dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, auditório com capacidade para 143 pessoas, e reaproveitamento de água da chuva, além de 11 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala multiuso, cozinha, refeitório, pátio coberto, áreas administrativas, sala de música e sala de dança. O prazo de execução será de 540 dias e a empresa responsável pela obra será a SP Engenharia LTDA. O valor da obra é de R$ 9.812.630,89.

A unidade de ensino será construída com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). O Estado vai repassar R$ 5,5 milhões ao Município para a execução das obras.

“Essa é mais uma importante parceria entre o Governo do Estado e os municípios. Teremos aqui uma escola moderna, formando cidadãos e cidadãs respeitosos que possam ter oportunidades por meio da educação. Queremos que o Espírito Santo avance na qualidade de ensino, de mãos dadas com os municípios. Investir na educação é também contribuir com a redução da violência”, afirmou o governador.

“Iremos executar essa nossa importante demanda com apoio do Estado. A escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Segundo a diretora, Virgínia Corrêa Garcia Jandes, a escola irá completar 21 anos de existência e sempre funcionou no prédio da antiga escola Maria Mattos, mas em 2019 passou a funcionar no Centro Cultural Anchieta.

Armamento para a Guarda

Durante a visita do governador Renato Casagrande ao município foi assinado também o Termo de Cooperação entre a Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal de Anchieta. Com isso, a Guarda de Anchieta irá receber armamentos. Entre os equipamentos estão 100 pistolas .40, 05 espingardas calibre .12 e 04 carabinas CT .40.

“Quero agradecer ao prefeito, pois será a primeira Guarda Civil Municipal que firma parceria com o Governo para fazer as visitas relacionadas à Patrulha Maria da Penha. Essa ação é simbólica em relação à proteção das mulheres. Infelizmente, ainda temos uma cultura de violência contra as mulheres no Espírito Santo. Só com ações, como esta que estamos realizando aqui, vamos dar um basta neste problema”, exclamou o governador Casagrande.

Em junho do ano passado foi sancionada pelo prefeito a Lei Municipal 1.545/2022, que permite o porte de arma de fogo para a categoria. O projeto de armar a Guarda Municipal de Anchieta foi elaborado desde 2021 pelo executivo municipal. Ao todo, 80 agentes já foram treinados pela Polícia Federal para atuarem com as novas regras. Recentemente, o município criou uma ouvidoria e também uma corregedoria dentro da Guarda Municipal – consideradas instrumentos indispensáveis para a efetivação do projeto.

De acordo com o gerente de Segurança Pública e Social de Anchieta, Wander Nogueira, a guarda armada é um marco histórico para o município e um avanço para as ações de segurança. “Armar a guarda vai dar mais legitimidade para o trabalho da instituição, que passará a atuar de forma mais independente”, avaliou.