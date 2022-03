Casagrande autoriza construção da UPA de Sooretama

O município de Sooretama vai ganhar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). Na manhã deste sábado (05), o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a Ordem de Serviço para construção do novo equipamento de saúde, que será erguido no Centro da cidade. Durante a solenidade, foram autorizados mais de R$ 10 milhões em investimentos em infraestrutura, além de repasse para elaboração de projetos.

Em sua fala, o governador do Estado, Renato Casagrande, disse: “A retomada das obras dessa unidade de saúde é um sonho para nós e para a população. O Estado é o mesmo de anos atrás, mas por que agora estamos realizando tanto? Porque temos planejamento, organização e temos vontade em realizar? Não temos a capacidade de fazer tudo o que a população quer, mas temos a certeza de que realizamos tudo o que está ao nosso alcance. A gente prioriza aqueles investimentos que vão mudar a vida das pessoas, pois gostamos de realizar essas entregas tão sonhadas pela população”, concluiu.

Com investimento de R$ 6,1 milhões, a UPA de Sooretama terá a capacidade para atender até 300 pacientes/dia. O recurso será repassado pelo Estado ao Município, que será o responsável pela obra. Após concluída, a unidade será referência nas áreas de clínica geral, pediatria, ortopedia e odontologia. Para isso, a unidade vai contar com um serviço de classificação de risco, além de consultórios, laboratório, exames de raios-X, eletrocardiograma e sala de nebulização.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que a unidade vai fortalecer a Rede de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba. “Será um equipamento de saúde importante para o município, que vai oferecer atendimentos para casos de complexidade intermediária, ampliando a oferta de serviços de saúde para a população”, disse.

De acordo com o prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel, a retomada da construção é um sonho dos moradores da cidade. “Fomos colocando o município em ordem e agora, com a ajuda do Governo do Estado, estamos reiniciando essa obra tão aguardada. A UPA de Sooretama vai tirar as pessoas da porta do Hospital Geral de Linhares. Assim poderemos dar um atendimento digno aos nossos moradores”, pontuou.

Infraestrutura

Durante a solenidade, foram anunciados repasses de recursos por meio do Fundo Cidades. Ao todo, serão repassados R$ 10,73 milhões para a pavimentação de ruas dos bairros Nova Canaã, Sayonara II e Salvador, na sede de Sooretama; a construção de campo de futebol na Comunidade Comendador Rafael, em Patrimônio da Lagoa Juparanã; e na construção de muro do Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas (Mercado Municipal).

Para a elaboração da carteira de projetos estruturantes, o Governo do Estado repassou R$ 500 mil, mesmo valor que está sendo disponibilizados para os 78 municípios capixabas, com base na apresentação da documentação necessária e cumprimento dos critérios estabelecidos pela legislação que regula o Fundo Cidades.