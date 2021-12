Casagrande autoriza expansão da rede de fibra óptica em 30 municípios capixabas

today2 de dezembro de 2021 remove_red_eye45

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a Ordem de Serviço para expansão da rede de fibra óptica governamental, que passará a atender mais 30 municípios capixabas. A previsão é que sejam implantados mais 360 pontos, que vão contemplar órgãos estaduais em diversas regiões do Espírito Santo, por meio de dois anéis (Norte e Sul).

Em reunião com diretores e funcionários do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest), na última segunda-feira (29), o governador Renato Casagrande destacou a importância de expandir a rede de fibra óptica do Poder Executivo Estadual.

“Estamos investindo R$ 48 milhões para levar internet de alta velocidade para as escolas estaduais, que precisam da tecnologia para aperfeiçoar a qualidade do ensino. Também pretendemos atender às demandas dos sistemas prisional e de saúde. Com a crescente demanda de serviços eletrônicos, precisamos de mais infraestrutura para melhorar o atendimento à população”, disse o governador.



Com a expansão da rede, as repartições públicas contempladas passarão a ter uma conexão mais direta e rápida com o Data Center do Estado, que fica na sede do Prodest, em Vitória. Além disso, os órgãos poderão prestar um atendimento mais eficiente à população tendo acesso a sistemas importantes.



Outra vantagem é propiciar a realização de videoconferências com mais facilidade, o que evita gastos com diárias e combustível. Isso vai facilitar também a participação dos servidores públicos em reuniões e em cursos de capacitação.



foto Hélio Filho/Secom