Casagrande e bancada federal capixaba cumprem agenda em Brasília

today24 de agosto de 2021 remove_red_eye48

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu em Brasília nesta terça-feira, 24, primeiramente com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para discutir sobre a repactuação do desastre que ocorreu em Mariana/MG há seis anos.

O objetivo é criar um novo modelo de governança para que tenha mais rapidez na execução de obras, prestação de serviços, de recuperação ambiental, saneamento e reflorestamento para a bacia do Rio Doce.

Em seguida o governador Renato Casagrande, juntamente com a bancada federal capixaba, se reuniu com o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para tratar da licença ambiental da BR 101 Norte. “A ECO 101 está fazendo a região sul, mas ainda tem uma pendência de licença ambiental prévia na região norte, especialmente devido a reserva de Sooretama. Então, há um esforço nosso aqui em Brasília para que o Ibama libere rápido a licença prévia, e depois ainda tem a licença de obra”, disse Casagrande.

Casagrande e os deputados federais também aproveitaram para conversar sobre outras obras muito importantes para o estado, além da duplicação da BR 101: a liberação de verba para o contorno do Mestre Álvaro e a obra da 447.

“Uma agenda muito importante onde tratamos da duplicação da BR 101, e também dos investimentos que o ministério da infraestrutura e a bancada federal estão fazendo, que são as obras da 447 e o contorno do Mestre Álvaro”, afirmou o deputado federal Josias Da Vitória.

E para concluir a agenda em Brasília, amanhã o encontro será com os Ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal).